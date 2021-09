Anna Radowicka, dietetyk: Najważniejsze, aby lista składników była jak najkrótsza (wywiad)

Jeśli w składzie napojów na pierwszym miejscu jest cukier, nie powinniśmy ich wybierać, ponieważ dostarczają one dodatkowych kalorii. Dobrej jakości napoje i tzw. herbatki na zimno to naturalny skład, bez dodatkowych wspomagaczy jak barwniki czy konserwanty – powiedziała Anna Radowicka, dietetyk współpracująca z „Herbapol-Lublin” S.A.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 13-09-2021, 14:51

Jeśli w składzie napojów na pierwszym miejscu jest cukier, nie powinniśmy ich wybierać, ponieważ dostarczają one dodatkowych kalorii – powiedziała Anna Radowicka, dietetyk współpracująca z „Herbapol-Lublin” S.A. / fot. materiały prasowe

Portalspozywczy.pl: Jest Pani dietetykiem współpracującym z firmą „Herbapol-Lublin” S.A. w roli eksperta. Marka posiada w swoim portfolio serię funkcjonalnych napojów ziołowych. Czym z perspektywy dietetyka jest ta kategoria produktów?

Anna Radowicka, dietetyk: Napoje funkcjonale ogólnie rzecz biorąc to obecność składników, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych korzyści ponad efekt nawadniający, będący podstawowym celem spożywania napojów. Substancje te wpływają na funkcjonowanie organizmu i często wykazują również działanie prozdrowotne. Mogą być to na przykład witaminy, składniki mineralne czy substancje pochodzenia roślinnego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jakie tego typu produkty mają znaczenie dla organizmu? Dlaczego warto po nie sięgać?

Przede wszystkim są naturalne, nie zawierają dodatku cukru, konserwantów, barwników. Są wygodne do spożycia w podróży czy w pracy – nie wymagają przygotowania i nawadniają nasz organizm. W przypadku napojów funkcjonalnych Herbapolu mamy 3 produkty ziołowe różniące się składem i funkcjami: Detox Pokrzywa, Uroda Skrzyp, Aktywność Mięta. Wszystkie zostały przygotowane na bazie naturalnej wody mineralnej.

Powiedziała Pani o tym, że w ofercie „Herbapol-Lublin” S.A znajdziemy produkty mające w nazwie Uroda, Aktywność, Detox. Dla jakich grup odbiorców są polecane te produkty?

Na pewno dla osób aktywnych fizycznie oraz umysłowo. Dla tych, którzy chcą zmienić nawyki żywieniowe na lepsze. Dla osób, które nie lubią pić samej wody, bo twierdzą, że jest niesmaczna. Z pewnością po te napoje mogą sięgać osoby chcące poprawić swoją kondycję oraz osoby świadome swojego stanu odżywienia.

Warto przy tym dodać, że składniki napojów ziołowych Herbapolu wykazują korzystne właściwości dla naszego organizmu. Ekstrakt z pokrzywy zawarty w napoju Detox Pokrzywa wspomaga naturalne oczyszczanie organizmu i funkcjonowanie układu moczowego. To dobry wybór dla osób pragnących przeprowadzić detoks organizmu. Z kolei zawarta w napoju Uroda Skrzyp biotyna pomaga zachować zdrową kondycję włosów i skóry, a cynk wspiera metabolizm. Dodam, że sięgając po napoje ziołowe Herbapolu, mamy pewność, że pijemy napoje oparte na naturalnym składzie, które doskonale wpływają na naszą kondycję.

Od pewnego czasu producenci napojów oferują produkty typu „ice tea”. Czy Pani zdaniem są to dobre napoje do spożywania na co dzień?

Wszystko zależy od składu takich produktów. Jeśli w składzie napojów na pierwszym miejscu jest cukier, nie powinniśmy wybierać takich produktów, ponieważ dostarczają one dodatkowych kalorii. Dobrej jakości napoje i gotowe do picia herbatki na zimno („ice tea”) to naturalny skład, bez dodatkowych wspomagaczy jak barwniki czy konserwanty, a przede wszystkim bez dodatku cukru.

Jednym z trendów w kategorii napojów w ostatnim czasie są herbaty i kawy cold brew. Jak Pani ocenia ten trend?

To bardzo dobry trend, ze względu na coraz lepszą jakość na rynku tego typu produktów. Zarówno gotowe do spożycia herbatki funkcjonalne, jak i omawiane wcześniej napoje herbaciane („ice tea”) lub przeznaczone do samodzielnego przygotowania (czyli te określane mianem cold brew) stają się ulubionym sposobem uzupełnienia płynów dla wielu osób. Przynoszą one pożądane orzeźwienie, a jednocześnie smakują lepiej niż sama woda. Herbatki typu cold brew od Herbapolu są bardzo wygodne, pakowane w pojedyncze kopertki i można je łatwo przygotować w dowolnym miejscu w zaledwie kilka minut. Wystarczy zalać torebkę z suszem ziołowo-owocowym zimną wodą, poczekać kilka chwil i gotowe. Dzięki nowej formule opracowanej przez Herbapol herbatka na zimno jest teraz dostępna na wyciągnięcie ręki. To doskonały wybór dla całej rodziny.

Dziękuję za rozmowę.