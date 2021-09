Ceny kawowych ziaren najdroższe od 4 lat

- Rosną ceny ziaren kawy na światowych rynkach i obecnie są najwyższe od czterech lat - informuje CNN.

Autor: CNN / Wprost Biznes

Data: 06-09-2021, 14:22

Ceny kawy będą rosnąć?; fot. unsplash.com

Winą obarczyć możemy złą pogodę w Brazylii, gdzie po dotkliwej suszy przyszły mrozy, oraz pandemiczne obostrzenia w Wietnamie. Kontrakty terminowe na arabikę na lipiec wzrosły o 18 proc., a na grudzień – o kolejne 3 proc.

Podwyżki cen kawy

Duże firmy (sieci kawiarni, właściciele marek kawy) kontraktują zakupy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, by nie zostać w ostatniej chwili zaskoczone podwyżkami, które mają znaczenie dla ich planów finansowych na dany rok. Największe światowe koncerny nie przerzucą więc w najbliższych tygodniach kosztów na klientów, co nie znaczy, że nie ma ryzyka wzrostu cen kawy.

Ceny ropy naftowej a rynek kawy

Przy bardzo wysokich cenach ropy naftowej trudno jest optymalizować koszty, bo przecież każdy produkt musi zostać przewieziony do ostatecznego odbiorcy. Rosnące ceny paliwa wcześniej czy później zostaną uwzględnione w cenach produktów żywnościowych, a w przypadku kawy mają one ogromne znaczenie o tyle, że kawa musi przebyć bardzo długą drogę od plantacji do europejskiej kawiarni albo sklepu.