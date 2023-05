Coca-Cola HBC inwestuje w kawy. Do portfolio dołączyła włoska marka Caffè Vergnano

Coca-Cola HBC rozszerza ofertę kaw. Firma nawiązała strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano – rodzinną marką z Włoch, z ponad 140-letnią tradycją.

Caffè Vergnano stało się częścią portfolio Coca-Cola HBC w Polsce. / fot. materiały prasowe

Cały rynek kawy w Polsce wart jest około 7 mld złotych. Ponad połowa Polaków pije kawę poza domem i ten odsetek rośnie – na przestrzeni 3 lat o 12pp. Według badań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat (2022) aż 65% Polaków wypija średnio od 1 do 2 filiżanek kawy dziennie. Polacy, poza tym, że kochają szczególnie ‘latte’ i ‘espresso’, stają coraz bardziej wymagającymi i dojrzałymi kawoszami, chętnie sięgającymi po wyroby premium.

- Zwyczaje i trendy konsumenckie napędzają rozwój naszego portfolio. Cały czas poszerzamy wachlarz marek, produktów i wariantów smakowych, by nie tylko zaspokajać potrzeby, ale także oczekiwania rynku. Podążając za naszą strategią 24/7, trzy lata temu wprowadziliśmy do naszej oferty kawę - to był strzał w dziesiątkę. Polska jest dziś najsilniejszym rynkiem w tej kategorii w całej grupie Coca-Cola HBC. Na tym nie poprzestajemy i robimy kolejny, ekscytujący krok – strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano – podkreśla Ruža Tomić Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie