Coca-Cola HBC przejmuje udziały w Caffe Vergnano

Coca-Cola Hellenic Bottling Company nabyła 30 proc. udziałów w Casa Del Caffe Vergnano, włoskiej firmie produkującej kawę premium.

Autor: PP

Data: 29-06-2021, 14:21

Kawowa inwestycja Coca-Cola HBC; fot. materiały prasowe

Przejęcie ma zakończyć się w drugiej połowie 2021 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia i zgód regulacyjnych.

Coca-Cola z dystrybucji kaw Caffe Vergnano

Tymczasem Coca-Cola HBC i Caffè Vergnano zawrą umowę na wyłączną dystrybucję produktów Caffè Vergnano na terytoriach Coca-Cola HBC poza Włochami.



Caffè Vergnano to rodzinna włoska firma kawowa z siedzibą w Santena we Włoszech. Jest to jedna z

najstarszych palarni kawy we Włoszech, której korzenie sięgają 1882 roku. Jej oferta produktowa składa się z prawdziwie premium, wysokiej jakości kawy, która reprezentuje włoskie dziedzictwo i autentyczność w najlepszym wydaniu. Portfolio Caffè Vergnano obejmuje tradycyjne espresso w różnych mieszankach, opakowaniach i formatach, takich jak ziarna, palona i mielona kawa oraz pojedyncze porcje w kapsułkach. W 2020 roku firma sprzedała ok. 3 tys. 7000 ton kawy w ponad 90 krajach na całym świecie.

Coca-Cola i Costa

Coca-Cola HBC obecnie dystrybuuje kawy ziarniste i mielone sygnowane marką Costa Coffee. Ta znana sieć kawiarni została z kolei przejęta przez The Coca-Cola Company w 2019 roku za 5 mld dolarów.