Coca-Cola HBC stawia na kawę. Kupuje część Costa Coffee w Polsce

Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zawarła umowę dotyczącą zakupu Costa Express, będącego częścią Costa Coffee w Polsce.

Autor: PP

Data: 24-08-2021, 17:14

Coca-Cola HBC kupuje część Costa Coffee w Polsce; fot. mat.pras.

W 2020 r. Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie wprowadziła na polski rynek produkty Costa Coffee At Home, umożliwiając konsumentom czerpanie przyjemności smaku z ich ulubionej kawy również w domu. Naturalną konsekwencją rozwoju marki w Polsce jest poszerzenie biznesu o Costa Express, który dostępny będzie w kanałach HoReCa oraz w biurach. Costa Express tworzy kawę jakości napoju przygotowanego przez baristę i serwuje ten sam blend Costa Coffee Signature Mocha Italia, który można znaleźć we wszystkich sklepach detalicznych i produktach Costa Coffee przeznaczonych do domowego użytku. Serwowany ze świeżo zmielonymi ziarnami oraz świeżym mlekiem, Costa Express jest synonimem kawy on-the-go.

Kawa ważna w ofercie Coca-Cola HBC

- Kawa zajmuje coraz ważniejszą pozycję w ofercie 24/7 Coca-Coca HBC i mamy duże ambicje, by wzmacniać nasz udział w tej kategorii. Polska to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków kawy w ramach naszej Grupy i w tej części Europy. Nabycie biznesu Costa Express w Polsce umożliwi naszej firmie oferowanie ulubionej kawy jeszcze szerszej grupie partnerów i konsumentów, a także dalszy rozwój Costa Express, m.in. dzięki wykorzystaniu skali naszej sieci dystrybucji i czołowej pozycji na rynku napojów – mówi Jaak Mikkel, General Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.