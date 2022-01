Coffeedesk pozyskał 2,7 mln zł z II rundy crowdfundingu

All Good SA, właściciel Coffeedesk, zakończył drugą emisję akcji w modelu crowdfundingu udziałowego. Inwestorzy społecznościowi dokonali 535 inwestycji na łączną kwotę 2,7 mln zł, obejmując 73,1 tys. akcji spółki. Z pozyskanych środków Coffeedesk zatowaruje e-sklepy, hurtownię B2B i kawiarnie oraz otworzy kolejny showroom na Tamce w Warszawie.

Autor: oprac. A.Wrona

Data: 29-12-2021, 10:50

Coffeedesk osiągnął przychód 70 487 798 zł za I-IIIQ 2021 - wzrost o 34%; fot. mat. pras.

Coffeedesk: Crowdfunding

Pod koniec 2021 roku Coffeedesk zakończył drugą w swojej historii kampanię crowdfundingu udziałowego. Łącznie w dwóch emisjach akcji od inwestorów społecznościowych spółka pozyskała ponad 4,7 mln zł i dołączyło do niej blisko 1000 akcjonariuszy.

W drugiej kampanii crowdinvestingu All Good S.A., właściciel Coffeedesk, osiągnął lepszy rezultat niż w kampanii z 2020 r. W tym roku na rynek trafiło 112 tys. akcji spółki. Każdą wyceniono na 37 zł, czyli dwukrotnie wyżej niż wyniosła wycena akcji w trakcie I emisji. Tegoroczni inwestorzy społecznościowi finalnie objęli ponad 72,8 tys. akcji. Spółka pozyskała od nich łącznie 2,7 mln zł, czyli o 700 tys. zł więcej niż w poprzednim roku. Grono akcjonariuszy All Good S.A. powiększyło się o 535 osoby.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Crowdfunding pozwolił nam stworzyć wokół Coffeedesk społeczność liczącą blisko 1000 osób, która chce rozwijać z nami firmę i kulturę picia kawy specialty. Część z zeszłorocznych inwestorów kupiła ponownie nasze akcje w 2021 r. Zainwestowali w nas również partnerzy biznesowi Coffeedesk. To dowód wielkiego zaufania rynku do modelu rozwoju Coffeedesk i naszej misji zmieniania świata kawy na lepsze - mówi Łukasz Wichłacz, CEO Coffeedesk.

Coffeedesk: inwestycje

Pozyskane w tym roku od inwestorów społecznościowych środki zostały już zainwestowane przez Coffeedesk na realizację priorytetów biznesowych. Spółka przeznaczyła 2 mln zł na poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie wolumenu asortymentu omnichannel.

- Zaczęliśmy już zatowarowywać magazyny e-sklepu, showroomów oraz hurtownię w najwyższej jakości kawę i akcesoria do jej zaparzania. Zwiększenie dostępności produktów, na które jest największy popyt oraz wprowadzenie nowego asortymentu, pozwolą nam ugruntować pozycję Coffeedesk jako lidera kawowego eCommerce w Polsce. Wzmocnimy relacje z partnerami biznesowymi oraz zwiększymy eksport - wyjaśnia Wichłacz.

Reszta kwoty, czyli 700 tys. zł, zasili budżet otwarcia kolejnego showroomu marki w prestiżowej lokalizacji w Warszawie - na Tamce, tuż nad brzegiem Wisły. Coffeedesk zrekrutował już pracowników do kawiarni i kończy właśnie prace wykończeniowe, już w styczniu będzie można napić się tam kawy i kupić akcesoria. Będzie to trzecia kawiarnia Coffeedesk w Warszawie o wielofunkcyjnym charakterze.

- Tamka będzie wyjątkowa, nie tylko pod względem wystroju. Znajdzie się tam największa przestrzeń sklepowa z kawą, herbatą i akcesoriami ze wszystkich naszych lokali. W sumie, kawiarnia z tzw. strefą “shop in shop” będzie mieć 126 m kw. - ujawnia współzałożyciel kołobrzeskiego omnichannelu.

Coffedesk: Kolejne showroomy

Wzrosty sprzedaży kawiarnii Coffeedesk, nawet w czasie lockdownu (+ 16% rdr w 2020 r. oraz +86% I-IIIQ 2021 rdr) skłoniły spółkę do podjęcia decyzji o dalszym rozwoju tego segmentu. W kolejnych latach firma chce wejść do kolejnych miast Polski. O wyborze lokalizacji decydują wyniki sprzedaży e-sklepu. Nowym kierunkiem ma być Wrocław. Pierwszy na Dolnym Śląsku showroom miał zostać sfinansowany z crowdfundingu, jednak zebrana kwota nie wystarczy na realizację tego projektu. W tej chwili Coffeedesk szuka alternatywnych źródeł finansowania

- Spora część nowych inwestorów Coffeedesk pochodzi z Wrocławia. Wiemy, że czekają na naszą kawiarnię w swoim mieście. Jak tylko pozyskamy finansowanie na ten cel, ogłosimy termin otwarcia. Wierzymy, że logo Coffeedesk pojawi się na szyldzie wrocławskiej kawiarnii jeszcze w 2022 r. - mówi szef Coffeedesk.

Supreme Service i lojalizacja klientów

Coffeedesk stawia na Supreme Service. Aby wzmacniać ten trend, firma chce zapewnić identyczne doświadczenie zakupowe, niezależnie od wyboru miejsca styku klienta z marką, tj. online (e-sklep i hurtownia) czy w showroomach.

Dzięki pierwszej zbiórce w 2020 r. firma rozpoczęła prace nad wdrożeniem nowych platform sprzedaży B2B i B2C i stworzeniem jednego środowiska operacyjnego wspartego m.in. o narzędzia Salesforce. Zapewni to większą automatyzację procesów i ułatwi obsługę klientów. W efekcie odbiorcy mają otrzymać spersonalizowaną ofertę, a Coffeedesk większą lojalizację konsumentów. Jednolity system będzie też łatwo skalowalny na inne rynki, co ułatwi ekspansję zagraniczną. Coffeedesk finalizuje prace na tym projektem. Nowe narzędzia zostaną wdrożone w pierwszym kwartale 2022 roku.

Coffeedesk rośnie

Dla Coffeedesk rok 2020 był rekordowy. Mimo pandemii i lockdownu, obroty firmy sięgnęły 78,7 mln zł. Kończący się właśnie 2021 roku zapowiada się jeszcze bardziej imponująco. Po trzech kwartałach 2021 roku kołobrzeska spółka zanotowała przychód w wysokości 70 487 mln zł. Na koniec trzeciego kwartału Coffeedesk był bliski przekroczenia wyniku, jaki wygenerował w całym 2020 roku.

Coffeedesk w 2021 roku

Najważniejsze wskaźniki wzrostu 2021 to

- Przychód 70 487 798 zł za I-IIIQ 2021 - wzrost o 34%

- B2B z największymi przychodami: wzrost o 13 mln zł r/r

- W 2021 r. najszybciej rósł segment kawiarni, o 86% r/r

- O 17% więcej aktywnych klientów B2C niż rok temu

Za dobrymi wynikami osiągniętymi przez spółkę w 2021 roku w znacznej mierze stoi sprzedaż do klientów biznesowych. Obecnie stanowi ona około 66% wszystkich przychodów firmy. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, ten wiodący segment działalności Coffeedesk urósł aż o 39%, czyli o 13 mln zł r/r. Również o 39% w skali dwunastu miesięcy wzrósł eksport spółki. Coffeedesk kontynuuje ekspansję zagraniczną m.in. na rynki Czech i Rumunii.

Coffeedesk: Założyciele

Coffeedesk został założony 10 lat temu przez Łukasza Wichłacza, Marcina i Jacka Gardzielików. Należąca do All Good S.A. spółka to krajowy lider eCommerce na rynku kawy i jedna z najszybciej rozwijających się firm segmentu food & beverage w regionie CEE. Omnichannel z Kołobrzegu realizuje średnio 14 tys. zamówień miesięcznie przez platformy internetowe B2C i B2B. Coffeedesk prowadzi także showroomy, które pełnią rolę zarówno kawiarni, jak i sklepów stacjonarnych, miejsc szkoleniowych czy punktów odbioru zamówień ze sklepu internetowego. Spółka wysyła zamówienia do ponad 40 krajów. Zespół Coffeedesk składa się z około 190 osób, które pracują w trzech biurach w Kołobrzegu, Szczecinie i Warszawie, a także w innych miastach Polski oraz w krajach regionu CEE.