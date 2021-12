Coffeedesk wchodzi na nowy rynek. Inwestorzy pomogą w ekspansji?

Coffeedesk - jeden z największych w Polsce e-sklepów z kawą i akcesoriami planuje otwarcie kawiarni we Wrocławiu. Warunkiem szybkiej realizacji tego celu jest zdobycie finansowania od inwestorów społecznościowych.

Coffeedesk planuje otwarcie kawiarni we Wrocławiu. fot. mat. pras.

Coffeedesk wchodzi na nowy rynek

Coffeedesk planuje otwarcie kawiarni we Wrocławiu. Warunkiem szybkiej realizacji tego celu jest zdobycie finansowania od inwestorów społecznościowych - poprzez trwającą do 14 grudnia emisję akcji w modelu crowdinvestingu. Mieszkańcy Wrocławia należą do jednej z najliczniejszych grup klientów internetowego sklepu Coffeedesk.

Założony w Kołobrzegu Coffeedesk to największy dystrybutor kawy i akcesoriów do ich parzenia w Polsce. To także jedna z najszybciej rozwijających się firm regionu EŚW według rankingu Financial Times 1000*. Marka funkcjonuje jako omnichannel. Sprzedaje produkty przez sklep internetowy dla klientów indywidualnych. Coffeedesk to także hurtownia dla klientów B2B. Ten segment napędza biznes, odpowiadając za 66% przychodów firmy. Pod szyldem Coffeedesk działają również butikowe showroomy, czyli wielofunkcyjne kawiarnie. Można w nich napić się najwyższej jakości kawy tzw. specialty, w sklepie stacjonarnym zrobić kawowe zakupy, odebrać zamówienie internetowe, a nawet przeszkolić się z przyrządzania kawy na różne sposoby.