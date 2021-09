Coffeedesk ze wzrostem w I pół.'21, mocno inwestuje w technologie

Coffeedesk, działający w polskim eCommerce w segmencie kawy, przedstawił wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku i zapowiedział drugą emisję akcji w ramach crowdfundingu udziałowego. Spółka chce dalej rozwijać sprzedaż omnichannel z siecią stacjonarnych showroomów i wdrażać innowacyjne technologie wsparcia sprzedaży online oparte o AI i automatyzację marketingu.

Na przełomie Q2 i Q3 2020 roku Coffeedesk przeprowadził pierwszą emisję akcji w modelu crowdinvestingu. Inwestorzy społecznościowi dokonali ponad 500 inwestycji na łączną kwotę 2 mln zł. Od tego czasu spółka zrealizowała w pełni większość celów biznesowych, w tym otwarcie kolejnego showroomu (połączenia kawiarni ze sklepem i punktem odbioru) w Warszawie czy uruchomienie sprzedaży w modelu subskrypcyjnym Hi! Coffeedesk.

Na zaawansowanym etapie realizacji są prace związane z wdrożeniem nowych platform sprzedaży B2B i B2C (planowane zakończenie w Q1 2022). Platforma dla biznesu będzie pracować na światowej klasy systemie Salesforce, wdrożenie którego będzie jednym z pierwszych w historii polskiego eCommerce. Rozwiązanie ma m.in. zwiększyć szybkość ekspansji zagranicznej Coffeedesk ze względu na swoją skalowalność. Firma już teraz wysyła zamówienia do ponad 40 krajów.

Spółka w 2020 r. pozyskała 40 000 nowych klientów, zatrudniła 93 nowych pracowników, zrealizowała niemal 170 tys. zamówień i wypracowała ponad 3 mln zł zysku brutto przy przychodach na poziomie 78,7 mln zł.

Dzięki działalności opartej o kilka zróżnicowanych obszarów osiągnęliśmy wyniki nie tylko satysfakcjonujące, ale wręcz znacznie przekraczające nasze plany, czyli wzrost przychodów 44% r/r. Wysokie wzrosty odnotowaliśmy we wszystkich kanałach sprzedaży, zwłaszcza B2C i B2B. Pierwsza połowa 2021 r. przyniosła zaś rekordowy wzrost w segmencie showroomów – powiedział Łukasz Wichłacz, CEO Coffeedesk.

Wichłacz zapowiada drugą emisję crowdfundingową, by jeszcze przyspieszyć rozwój spółki i wejść do grona światowych liderów sprzedaży kawy. II emisja akcji Coffeedesk będzie przeprowadzana do kwoty max. 1 mln EUR i rozpocznie się jeszcze w Q3 2021. Kampania promowana jest przez Crowdway.

Chcemy się rozwijać dalej, by utrzymać tempo rozwoju eCommerce, które koronawirus przyspieszył o kilka lat. Stawiamy na sprawdzone rozwiązania, dlatego po raz drugi przeprowadzimy emisję akcji w ramach crowdfundingu udziałowego. Społeczność, którą tworzymy w oparciu o najwyższe standardy relacji jest dla nas filarem. Chcemy zaprosić kolejnych inwestorów do świata kawy, udowadniając, że jest to dochodowa i odporna na zewnętrzne uwarunkowania branża – dodał Łukasz Wichłacz.

Coffeedesk wyniki i strategia

Coffeedesk zaprezentował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. Spółka względem H1 2020 osiągnęła 38,66% wzrostu, wypracowując ponad 46 mln zł przychodów ze sprzedaży. Najmocniej, bo aż o 113% urósł segment sprzedaży przez sieć showroomów.

Strategia rozwoju Coffeedesk opiera się na wdrażaniu nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań do wszystkich kanałów sprzedaży (omnichannel). Sprzedaż stacjonarna oparta o showroomy pozwala zminimalizować wpływ pandemii koronawirusa na biznes. Choć część kawiarniana na czas lockdownu jest wyłączona z użytku, nadal działać może pick-up point oraz sklep. To nowoczesne podejście pozwala na utrzymanie sprzedaży stacjonarnej. Pomimo zamknięcia gastronomii przez większą część 2020 roku, Coffeedesk osiągał w obszarze offline wyniki wyższe niż w 2019 roku.

Kluczowymi kanałami sprzedaży dla spółki są platformy internetowe B2C i B2B. Firma upatruje ich dalszego rozwoju w inwestycjach w nowoczesne technologie, takie jak automatyzacja marketingu, dynamiczny pricing, personalizacja, rekomendacje zakupowe wspierane przez sztuczną inteligencję czy zaawansowane systemy CRM. Nowa platforma B2C powstaje w otwartym systemie Shopware. W B2B firma zdecydowała się na wdrożenie systemu lidera rynku: Salesforce.

Rozwój narzędzi eCommerce ma umożliwić zwiększenie przychodów, zapewnić wzrost zaangażowania klientów i sprawić, że będą wracać po kolejne zakupy.

Coffeedesk powstał w 2011 roku w Kołobrzegu z inicjatywy trzech młodych pasjonatów kawy: Łukasza Wichłacza i Marcina oraz Jacka Gardzielików. Firma sprzedaje kawę, herbatę i akcesoria dla baristów przez platformy internetowe B2C i B2B, posiada także sieć stacjonarnych showroomów, które pełnią rolę zarówno kawiarni, jak i miejsc szkoleniowych, punktów odbioru oraz sklepów z kawą.

W ofercie Coffeedesk jest dziś ponad 4100 produktów z segmentu specialty, firma ma wyłączność na sprzedaż kaw światowych marek, w tym Bialetti czy Hario, a z serwisu coffeedesk.pl korzysta prawie 65 000 aktywnych klientów. Długofalowym celem firmy jest stworzenie kawowej społeczności łączącej producentów, importerów, palarnie i klientów.