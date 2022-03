Columbus Polska zapowiada kampanię crowdfundingową

W drugiej połowie marca 2022 roku wystartuje kampania crowdfundingowa spółki Columbus Polska. Pod koniec ubiegłego roku firma zadebiutowała na polskim rynku kawy marką Qethereal.

Autor: oprac. AW

Data: 07-03-2022, 14:13

Tomasz Weczer, prezes zarządu Columbus Polska, fot mat. pras.

Poprzez kampanię equity crowdfundingową na platformie Beesfund, Columbus Polska chce pozyskać 1,7 mln zł, które zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój marki Qethereal.

Rynek kawy w Polsce

Polski rynek kawy rośnie i nie zmienia tego nawet trwająca od dwóch lat pandemia. Raport INSE Research „Rynek kawy” z 2020 roku szacuje jego wartość na ok. 6 mld zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Przeciętny Polak wypija 95 l kawy rocznie, a w jej spożyciu Polska zajmuje 11. miejsce na świecie. Rosnący trend potwierdzają badania GfK. Według nich w pierwszym półroczu 2020 wydatki gospodarstw domowych na kawę wyniosły 1,54 mld zł i były o ponad 7 proc. większe niż rok wcześniej.

W ostatnich latach dynamicznie zmieniają się zarówno konsumenckie trendy, jak i podejście do kawowego biznesu. Polacy coraz częściej zwracają uwagę na jakość kawy oraz jej gatunek. Świadczy o tym m.in. rosnąca sprzedaż kawy ziarnistej (ponad 28 proc. wg danych GfK) oraz rozwijający się segment specialty. Duży wpływ na kawowy biznes wywierają dziś czynniki ESG, które systematycznie zyskują na znaczeniu. Konsumenci oczekują większej wrażliwości na kwestie społeczne i środowiskowe, co sprawia, że firmy zajmujące się produkcją i handlem kawą muszą zwracać większą uwagę na zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Qethereal Columbus

Jak podaje Columbus, Qethereal to marka, która odpowiada na potrzeby coraz bardziej świadomego i wymagającego konsumenta.

- International Coffee Organization podaje, że w Polsce spożywa się 2,3 kg kawy na osobę rocznie. W krajach skandynawskich jest to ponad 10 kg, co pokazuje jak duży kryje się tu potencjał. Polacy chcą jednak nie tylko pić więcej kawy, ale częściej sięgać po tę wyższej jakości. Jednocześnie coraz bardziej interesujemy się tym, jak kawa była uprawiana, wypalana oraz czego możemy spodziewać się po danym gatunku. Kierując się tymi względami, Qethereal wprowadza do swojej oferty kawy certyfikowane znakami Fairtrade oraz Bio Organic i jasno informuje o pochodzeniu ziaren, sposobie ich uprawy oraz obróbki, a także dacie zbioru i palenia - informuje Columbus.

– Markę Qethereal stworzyliśmy w oparciu o dwa ważne trendy. Z jednej strony jest to poszukiwanie przez konsumentów kawy wysokiej jakości, która idealnie trafi w ich gusta, z drugiej – postępująca cyfryzacja niemal każdej dziedziny życia. Łącząc te dwa podejścia oferujemy klientom selekcję najlepszych ziaren z całego świata, a zarazem nowoczesne narzędzia ułatwiające wybór i zakup kawy. Uruchomiliśmy już sklep internetowy i jesteśmy na ukończeniu aplikacji zakupowej, którą za jakiś czas uzupełni „konfigurator smaku” umożliwiający dobranie ulubionego gatunku czy mieszanki. Pracujemy także nad nowatorskim rozwiązaniem, które będzie edukować w temacie kawy, a jej miłośnikom pozwoli całkowicie zanurzyć się w doznaniach kawowego świata. Więcej szczegółów już wkrótce – zapowiada Tomasz Weczer, współtwórca marki Qethereal i prezes zarządu Columbus Polska SA.

Spółka Columbus Polska

Spółka Columbus Polska istnieje od 2020 roku, ale doświadczenie jej założycieli to ponad 20 lat na rynku HoReCa i FMCG. Prezesem zarządu jest Tomasz Weczer – szczeciński przedsiębiorca, który zaczynał jako kelner w kawiarni swoich rodziców, a następnie rozwijał się w roli managera oraz dyrektora zarządzającego siecią restauracji. Jest współtwórcą marek takich jak: Columbus Coffee oraz Puro Polska. Będący w składzie zespołu Michał Kibler to wieloletni franczyzobiorca sieci Columbus Coffee, a zarazem utytułowany barista i nieoficjalny rekordzista Guinnessa w liczbie zaparzonych espresso. Trzecim twórcą Columbus Polska jest Krzysztof Leszczyński prowadzący studio brandingowe Generalnie Studio i odpowiadający za wizerunek marki oraz rozwiązania IT. Z początkiem roku 2022 do zespołu Columbus Polska dołączył Piotr Jaskulski, który objął funkcję CEO. Wcześniej, jako dyrektor zarządzający oraz dyrektor sprzedaży odpowiadał za rozwój takich firm jak m.in.: Kamis Przyprawy, Eurest, Chefs Culinar czy Eurofoods Gastro.

– Ze względu na wypracowane przez lata relacje, rynek polski traktujemy jako naszą bazę. Jest to jednak także pierwszy krok do dalszej ekspansji. Już teraz nasza spółka posiada większościowe udziały w hiszpańskiej spółce dystrybuującej kawę Qethereal, a w planach na najbliższe miesiące jest pozyskanie takiej spółki w Słowenii. Kolejne lata to m.in. rynek niemiecki, izraelski, bułgarski oraz obecność w krajach skandynawskich. Wykorzystując zdobyte doświadczenie, relacje, zaplecze logistyczne oraz know how będziemy tworzyć firmę, która nastawia się na rynek masowy, ale czerpie z najlepszych praktyk kawowego świata – mówi Tomasz Weczer, współtwórca marki Qethereal.

Crowdfundingowa emisja

Emisja akcji Columbus, która odbędzie się za pośrednictwem platformy Beesfund, została zaplanowana na 23 marca br. Poprzez finansowanie społecznościowe spółka chce pozyskać 1,7 mln zł. Środki te planuje przeznaczyć na poszerzenie asortymentu, rozwój aplikacji na smartfony oraz cyfrowych rozwiązań służących personalizowaniu kawy, a także ekspansję na rynkach zagranicznych.

– Działając jako Columbus, w ciągu 10 lat osiągnęliśmy sprzedaż kawy w segmencie HoReCa na poziomie przekraczającym 100 ton, generując obrót rzędu 43 mln zł. Teraz jako Columbus Polska SA chcemy osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Naszą ofertę będziemy sukcesywnie poszerzać o kolejne produkty, kawę w kapsułkach, ale także butelkowaną wodę do zaparzania kawy oraz mleka roślinne dla baristów. Środki z emisji przeznaczymy również na innowacyjne działania edukacyjne oraz promujące kawy wysokiej jakości. Do inwestycji w spółkę Columbus Polska zapraszamy nie tylko kawowych miłośników, ale też wszystkich tych, którym zależy na rozwoju idei zrównoważonego biznesu oraz podejścia Fairtrade w uprawie i handlu kawą – mówi Tomasz Weczer.