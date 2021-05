Costa Coffee stawia na sprzedaż online (wywiad)

Michał Proszewski, Coffee Business Development Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie w rozmowie z nami podsumował rok na rynku detalicznym kaw Costa Coffee i opowiedział o dalszych planach rozwoju marki.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 19-05-2021, 18:16

Michał Proszewski, Coffee Business Development Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie w rozmowie z nami podsumował rok na rynku detalicznym kaw Costa Coffee i opowiedział o dalszych planach rozwoju marki. / fot. materiały prasowe

Okres pandemii spowodował, że nie mogliśmy odwiedzać swoich ulubionych miejsc, restauracji czy kawiarni. Stąd coraz chętniej zaczęliśmy szukać inspiracji jak przenosić różne doświadczenia do domu – w tym również jak zostać baristą we własnym domu.

Aktualnie jesteśmy obecni w największych sieciach handlowych, sklepach osiedlowych, w sklepach ze sprzętem gospodarstwa domowego (np. EURO RTV AGD czy Media Expert), online, jak również w kawiarniach Costa Coffee.

Kawa to jeden z najczęściej kupowanych produktów spożywczych w Internecie, dlatego też skupiamy się na tym kanale i nieustannie go rozbudowujemy.

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Jak z perspektywy prawie roku oceniają Państwo wprowadzenie kaw Costa Coffee w wersji do domu do sprzedaży detalicznej?

Michał Proszewski, Coffee Business Development Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie: Pierwszy rok działalności Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie w roli oficjalnego dystrybutora kaw do domu Costa Coffee oceniamy bardzo pozytywnie. Mimo tego, że nasze początki przypadły na trudny, pandemiczny czas, udało nam się nawiązać liczne partnerstwa, które pozwoliły skutecznie wprowadzić na rynek nową ofertę kaw do domu i dotrzeć z nią do konsumentów. Poszerzyliśmy nasze portfolio o produkty tak dobrze znanej i cenionej marki w momencie, w którym wszyscy byliśmy zmuszeni zmienić nasze dotychczasowe zwyczaje, również te związane z konsumpcją napojów. Okres pandemii spowodował, że nie mogliśmy odwiedzać swoich ulubionych miejsc, restauracji czy kawiarni. Stąd coraz chętniej zaczęliśmy szukać inspiracji jak przenosić różne doświadczenia do domu – w tym również jak zostać baristą we własnym domu. Potwierdzają to badania, z których wynika, że w okresie syczeń-listopad 2020 wartość rynku ekspresów wyceniona została na ponad 900 mln zł, co było 17-procentownym wzrostem względem analogicznego okresu w 2019 roku[1]. Aktualnie w około 3 milionach polskich domów znajduje się ekspres, co oznacza, że 20% gospodarstw domowych ma warunki do tego, by przygotować kawę jak z kawiarni[2].

Z badań wynika, że skutkiem pandemii było nie tylko to, że zaczęliśmy kupować więcej kawy do przygotowania w domu, ale też zaczęliśmy bardziej edukować się w kwestii jej samodzielnego przygotowania[3]. Co więcej, jakość i pochodzenie kupowanych kaw zyskały na znaczeniu, a Costa Coffee spełnia w tym przypadku najwyższe standardy, potwierdzone chociażby przez Certyfikat Rainforest Alliance. Po roku, dziś możemy przyznać, że Polacy pokochali kawy Costa Coffee w wersji do domu, a także docenili najwyższą jakość ziaren, z której powstaje – aż 86% badanych konsumentów po spróbowaniu naszej kawy wyraziło się o niej pozytywnie i zadeklarowało chęć ponownego zakupu[4]. Wierzymy, że za sprawą naszej oferty kaw ziarnistych, mielonych i w kapsułkach, dopełniliśmy asortyment domowych baristów i Polacy mają już wszystko to, co jest im potrzebne do przyrządzenia doskonałej kawy w domu.

Jak oceniają Państwo sprzedaż kaw Costa Coffee w wersji do domu w poszczególnych sklepach?

Aktualnie jesteśmy obecni w największych sieciach handlowych, sklepach osiedlowych, w sklepach ze sprzętem gospodarstwa domowego (np. EURO RTV AGD czy Media Expert), online, jak również w kawiarniach Costa Coffee.

Ciągle zwiększamy naszą dostępność i dążymy do tego, by być wszędzie tam, gdzie Polacy mogą nas potrzebować, biorąc pod uwagę zmieniające się zwyczaje zakupowe. Kawa to jeden z najczęściej kupowanych produktów spożywczych w Internecie, dlatego też skupiamy się na tym kanale i nieustannie go rozbudowujemy. Jesteśmy dostępni na platformie Allegro, Frisco, w sklepach sprzedających kawę, np. Konesso czy Kawa365. Co więcej, współpracujemy z producentem innowacyjnych ekspresów do kawy KRUPS i w ramach współpracy marketingowo-komunikacyjnej, mamy przyjemność organizować liczne kampanie i promocje w sklepach stacjonarnych jak i Internetowych.

Czy rozważają Państwo rozszerzenie linii kaw do domu i dostępność w jeszcze większej liczbie i rodzajach sklepów jak np. dyskonty?

Oczywiście, dążymy do zbudowania rozpoznawalności, jak i dostępności naszej oferty kaw do domu Costa Coffee, dlatego cały czas podejmujemy działania zbliżające nas do osiągniecia tego celu. Obecnie w naszej ofercie kaw mielonych i ziarnistych są cztery warianty smakowe. Signature Blend to najbardziej klasyczna, powstała w oparciu o autorską mieszankę Costa Coffee kawa. Jest łagodna w smaku, ale jednocześnie charakteryzuje się bogactwem orzechowych aromatów. W ofercie mamy też jej ciemno paloną wersję, która idealnie sprawdzi się w przypadku miłośników bardziej intensywnych smaków kawy. Z kolei ci, którzy preferują owocowe pozycje kawowe, rozsmakują się w napoju przygotowanym na bazie stuprocentowej Arabiki Colombian Roast lub The Bright Blend.

Poza tymi czterema, podstawowymi wariantami dostępnymi jako kawa mielona i ziarnista, rozwinęliśmy ofertę kaw w kapsułkach. Ta kategoria zaraz po kawie w ziarnach, rozwija się, odnotowując pozytywną, dwucyfrową dynamiką wzrostu +10%. W tej chwili na rynku dostępnych jest kilka systemów ekspresów do przygotowywania kawy w kapsułkach. Najpopularniejszy z nich to Nescafè® Dolce Gusto®*, a do najdynamiczniej rozwijających się należy Nespresso®*. Costa Coffee ma w swoim portfolio kapsułki kompatybilne z ekspresami Nespresso® oraz kapsułki pasujące do ekspresów Nescafè Dolce Gusto®*.

Posiadacze ekspresów Nespresso®* mają do dyspozycji 7 wariantów Costa Coffee. Oprócz podstawowych mieszanek, tę kolekcję kaw uzupełniają dwa warianty: The Lively Blend Ristretto oraz The Warming Blend Lungo. Co więcej, w przypadku oferty dla ekspresów Nespresso®*, opracowaliśmy opcję bezkofeinową – The Decaf Blend Espresso, która powstała według zasad naturalnej techniki dekofeinizacji. Z kolei w ekspresie Nescafè® Dolce Gusto®* zaparzymy kawę na bazie autorskiej Costa Coffee Signature Blend w 4 opcjach: Americano, Espresso, Cappuccino oraz Latte.

Tylko w ciągu roku znacząco poszerzyliśmy zaproponowaną na samym początku ofertę kaw do domu i nie zamierzamy na tym poprzestać. Naszym celem jest dostarczenie wszystkim miłośnikom kawy tego, czego potrzebują, by cieszyć się doświadczeniem znanym z kawiarni. Pragniemy być tam, gdzie mogą potrzebować nas nasi konsumenci, dlatego aktualnie nasza oferta dostępna jest w większości sklepów handlu nowoczesnego i tradycyjnego, a już widoczna dostępność w Internecie i kanale elektro, jest ciągle rozwijana. Bycie postrzeganym jako marka premium warta swojej ceny, wyróżniająca się jakością oraz doskonałym smakiem kawy[5] to wyjątkowe uznanie, ale też zobowiązanie, z którego zamierzamy się wywiązać.

