Czarna herbata pod lupą Fundacji Konsumentów

Fundacja Konsumentów wraz z partnerami przebadała w tym roku ponad 40 herbat z 4 krajów, w tym 13 herbat dostępnych na polskim rynku.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 10-11-2021, 13:44

Czy pijąc herbatę, narażamy się na ryzyko? fot. shutterstock

Fundacja Konsumentów przyjrzała się jakości czarnej herbaty w torebkach, oceniając zarówno zalety, jak i potencjalne zagrożenia. Badania miały miejsce w laboratoriach naszego partnera - Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach (InHort).

Metale ciężkie w herbacie

W lipcu 2021 r. Fundacja Konsumentów informowała o wykryciu w czarnych herbatach pozostałości kationu trimetylosulfoniowego (TMS), co może wskazywać na zastosowanie w uprawach podstawowych herbicydu o nazwie glifosat-trimesium (raport na ten temat jest do pobrania na stronie testy.konsumenci.org). Niestety wątpliwości dotyczących jakości czarnej herbaty jest więcej. Okazało się, że w przebadanych próbkach wykryliśmy także metale ciężkie, przede wszystkim pozostałości ołowiu (Pb), który roślina pobiera ze środowiska: gleby, wody, powietrza. Metale ciężkie są toksyczne i niestety magazynują się w naszym organizmie, a ich wysoki poziom może prowadzić do różnych chorób.