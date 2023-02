Jako sektor kaw speciality uważamy, że nie doświadczymy dużego ciosu, bo będzie to kolejny rok rozwoju, może mniejszego niż wcześniej, ale ciągle rozwoju - powiedział Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w palarni kawy HAYB.

Czy rynek kawy ma problemy z dostępnością surowca?

Swego czasu rynek kawy miał problemy z dostępnością surowca i cenami. Jak to wygląda obecnie?

Rynek kaw speciality wygląda nieco inaczej niż rynek kaw masowych. Trochę mniej niż klient masowy odczuwamy tąpnięcia cen, czy to te w górę czy w dół. My nie kupujemy kawy na giełdach ani w wielkich kontraktach. Zazwyczaj kupujemy kawy z konkretnej kooperatywy lub o konkretnego rolnika, ewentualnie za pomocą jednego pośrednika. Dzięki temu nie dotykają nas tak mocno zmiany cen. Natomiast one dotykają nas pośrednio, ponieważ w sytuacji, gdy jest problem ze zbiorami i dostępem kawy dla klientów masowych, to rolnicy przerzucają nacisk z kaw speciality na kawę masową, bo widzą, że mogą sprzedać ją drożej.

Najgorsze było dla nas zamieszanie covidowo-logistyczne. Były wówczas ogromne problemy z dostępnością surowca i transportem. Dodatkowo nałożyło się to z najgorszymi w historii zbiorami kawy w Brazylii. Był to problem całej branży i nas też to dotknęło. Odczuliśmy wyraźny wzrost ceny surowców jak na nasze realia, a dodatkowo był problem z ciągłością dostaw surowca. Teraz sytuacja się trochę uspokoiła, ale czuć reperkusje, bo transport jest droższy niż przed pandemią.

Jakie są zagrożenia, ale i szanse dla sektora kaw speciality?

Rok 2022 był z jednej strony powrotem do normy, a z drugiej strony, gdy wszyscy zaczęli już zapominać o pandemii, zaczęli myśleć o kryzysie ekonomicznym, który z pewnością nadejdzie. Dlatego rok 2023 jest trochę tajemniczy dla nas. Natomiast kawa jest o tyle wdzięcznym rynkiem, że jest to produkt potrzebny. Ktoś może zrezygnować z zakupu droższego samochodu czy mieszkania, ale już niekoniecznie będzie walczyć o 2 zł mniej na paczce kawy, bo jednak warto mieć coś dobrego od życia.

Szykujemy się na to, że może być trochę gorzej. Na pewno przez sytuację gospodarczą nastroje konsumenckie będą gorsze. Natomiast my jako sektor kaw speciality uważamy, że nie doświadczymy dużego ciosu, bo będzie to kolejny rok rozwoju, może mniejszego niż wcześniej, ale ciągle rozwoju.

Inflacja i drożyzna a rynek kawy

Inflacja bije kolejne rekordy, rosną ceny żywności, czy to dotknęło również sektor kaw speciality?

Na razie nie widzimy, żeby nasz sektor bardzo to dotknęło, chociaż część naszych klientów kawiarnianych i gastronomicznych zgłasza nam, że nie wiedzą, w jakiej sytuacji będą po zimie. I nie chodzi o spadek spożycia kawy, ale przestaje im się spinać food cost. Przez to część naszych partnerów może zamknąć lokal, a przez to może spaść sprzedaż kaw speciality w tych kanałach. Natomiast, jeśli chodzi o sprzedaż do domu, tutaj, póki co nie widzimy spadku, tak więc, jak wspomniałem, nie wszyscy chcą rezygnować z picia dobrej kawy. A też w naszej ofercie mamy różne kawy, więc można z tej kawy droższej przesunąć się na półkę kaw trochę tańszych, co mniej obciąża portfel, a ciągle pijemy kawę dobrej jakości, segmentu speciality.

