Czy kawy rzemieślnicze podbijają polski rynek?

Michał Wnuk, właściciel chełmskiej palarni kawy Light Roast, w rozmowie z nami ocenił m.in. rynek palarni kawy oraz podejście konsumentów do kaw rzemieślniczych. Czy tego rodzaju kawy ciągle pozostają niszą, czy stały się produktem mainstreamowym?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 25-05-2022, 13:15

Myślę, że jest to produkt, który już od dłuższego czasu rozwija się bardzo intensywnie. Pojawiają się nowe palarnie. Pojawią się nowi klienci, którzy są coraz bardziej świadomi tego, co kupują i świadomie wybierają produkty lepszej jakości, nie takie typowo z dużych fabryk, a z manufaktury. Tak że jest to rozwijający się produkt.

Państwo działają lokalnie, w Chełmie. Jak dużo jest obecnie palarni kawy na Lubelszczyźnie?

Na Lubelszczyźnie jest kilka, w granicach 10. My na naszym lokalnym rynku, w Chełmie, jesteśmy pionierami. Dopiero zaczynamy. Jesteśmy pierwsi, tak że przecieramy szlaki, bo ten rynek jest tam wciąż nieodkryty. Klienci nie są jeszcze wprowadzeni w ten świat. Nie ma jeszcze u nas takiej kultury picia kawy, więc chcemy ją wprowadzić i pokazać klientom, jakie są produkty, jaki mają wybór, że jest alternatywa dla kaw typowo sklepowych. Chcemy to rozwinąć lokalnie i wyjść dalej na kolejne rynki

Jak przekonać konsumentów, żeby sięgali po kawę rzemieślniczą?

Przede wszystkim trzeba spróbować tej kawy. Staramy się być obecni na rożnego rodzaju jarmarkach, gdzie prowadzimy degustację. Myślę, że jest to jedyny sposób, żeby ktoś mógł spróbować, bo dopiero jak się spróbuje, to zobaczy, że jest to zupełnie inny smak kawy niż sklepowej. Jest szansa wtedy przekonać klienta do tego smaku.

Czy ciężko jest dostać się do kawiarni ze swoim produktem, jakim jest kawa rzemieślnicza?

Do kawiarni jest ciężko dostać się o tyle, że wiele punktów ma umowy podpisane, bo niektóre palarnie działają na tej zasadzie, że dają ekspres i podpisują umowę, powiedzmy na dwa lata, gdzie już jest restauracja przypisana do konkretnej palarni i bierze tylko ich kawę. Trzeba trafić w ten moment, kiedy kończy się umowa i wtedy próbować dotrzeć ze swoim produktem do kawiarni, więc jest to na pewno utrudnione na tę chwilę.

Ceny kawy w 2022 rosną

W minionym roku był problem z dostępnością surowców i cenami kawy. Jak to obecnie wygląda?

Ceny kawy rosną, podobnie jak większości produktów i trzeba to zaakceptować. Dostawać te ceny gotowych wyrobów do cen surowców. Z dostępnością nie ma większego problemu, bo tak naprawdę ziarna są dostępne praktycznie cały czas. Tylko czasami jest tak, że np. jednego rodzaju nie ma, to trzeba po prostu wziąć inne. Mamy taki system, że sprzedajemy te kawy, które obecnie mamy. Jak którejś nie ma, to wycofujemy ją z oferty, a następnym razem jeśli przy kolejnej dostawie pojawi się, to oferujmy ją znowu do sprzedaży.