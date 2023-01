Picie zwykłej kawy może zapewnić organizmowi szereg korzyści zdrowotnych. A jak jest w przypadku kawy kuloodpornej? Czy kawa tak powszechnie stosowana przez osoby będące na diecie ketogenicznej jest bezpieczna?

Picie kawy daje szereg korzyści zdrowotnych. Kawa chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi.

Kawa kuloodporna budzi kontrowersje wśród dietetyków. Osoby na diecie ketogenicznej chętnie ją piją ze względu na zawartość tłuszczów.

Szereg zalet mają kwasy tłuszczowe MCT obecne w kawie, a które można znaleźć m.in. w oleju kokosowym, chętnie dodawanym do wersji kuloodpornej.

Lista przeciwwskazań do picia kawy kuloodpornej obejmuje szereg chorób, a także osoby stosujące specjalne diety i kobiety w ciąży oraz karmiące.

Wielu z nas nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez małej czarnej lub kawy z mlekiem. Wokół napoju od lat trwają dyskusje na temat jego wpływu na zdrowie. Ostatnie badania wykazują, że kawa nie zwiększa ryzyka chorób, np. nadciśnienia tętniczego, jak do niedawna sądzono, wręcz odwrotnie: ma korzystny wpływ na nasze zdrowie i chroni przed wieloma schorzeniami. Czy jednak każda kawa?

Czym jest kuloodporna kawa, czyli bulletproof coffee?

Ostatnimi laty ogromną popularność zdobyła kawa kuloodporna (z ang. bulletproof coffee), która szczególną uwagę zyskała u osób będących na diecie ketogenicznej, stając się jednym z jej głównym składników.

Dieta ketogeniczna zakłada wykorzystanie w jadłospisie produktów o wysokiej podaży tłuszczu oraz ograniczenie węglowodanów do niemal minimum. Pozyskanie energii ma odbywać się z tłuszczu, co z kolei sprzyja odchudzaniu.

Skąd się wzięła kawa z masłem i czyj to pomysł?

I tu pojawia się kuloodporna kawa. Jej nazwa ma nawiązywać do właściwości zdrowotnych, dzięki którym człowiek ma stać się "kuloodporny". Ma chronić ciało przed napięciem fizycznym i psychicznym oraz stresem. Jej twórca, Amerykanin Dave Asprey, zmodyfikował znany w Tybecie (dokąd podróżował) przepis polegający na piciu przez lokalnych mieszkańców herbaty z masłem produkowanym z mleka jaków. Herbatę zamienił na kawę, a tamtejsze masło na to bardziej tradycyjne w kulturze Zachodu. Dodał do niej także olej.

Właściwości zdrowotne kawy. Czy warto pić kawę?

Wracając do kawy tradycyjnej - zdaniem kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Artura Mamcarza, kawa raczej chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, niż się do nich przyczynia. Może nawet działać jak niektóre leki, ponieważ ma działanie moczopędne, podobnie jak niektóre leki kardiologiczne, takie jak diuretyki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Specjaliści potwierdzają, że kawa może nawet chronić przed niektórymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak choroba Alzheimera oraz choroba Parkinsona. "Z niektórych badań wynika, że regularne picie umiarkowanych ilości kawy, czyli 3-4 filiżanki, może średnio o osiem lat opóźnić rozwój demencji" - przyznała dr Regina Wierzejska z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Ponadto czarna kawa jest niskokaloryczna, ma właściwości antyoksydacyjne, wzbogaca organizm o minerały, takie jak wapń, cynk, żelazo, magnez i tłuszcze średniołańcuchowe w postaci olejów MCT.

Kawa z masłem na odchudzanie? Co dają oleje MCT?

Kwasy tłuszczowe MCT oprócz obecności w kawie znaleźć można m.in. w oleju kokosowym i nabiale. Mają unikalną budowę cząsteczek i inne jest ich trawienie, biorąc pod uwagę pozostałe tłuszcze (nie jest wymagany udział enzymów trawiennych takich jak lipaza oraz żółć). Bezpośrednio wchłaniają się do naczyń krwionośnych i przenoszone są prosto do wątroby. Dzięki tym właściwościom przypisuje się im szereg zalet, takich jak: zmniejszenie tendencji organizmu do magazynowania tłuszczu, wspomaganie pracy wątroby, zwiększenie wykorzystania tłuszczu jako źródła energii, zwiększenie uczucia sytości oraz lepsza kontrola nad dietą.

Kawa kuloodporna - zalety picia kawy z masłem

Wracając zatem do kawy kuloodpornej - szereg jej zalet uwidacznia się zarówno w właściwościach samej kawy (kofeina, tłuszcze MCT), ale także dodatków. Wśród korzyści wymienia się:

redukcję uczucia głodu, za co odpowiadają oleje MCT

przyspieszenie metabolizmu i poprawę ukrwienia, co z kolei zapewnia kofeina

zmniejszenie apetytu i poczucie sytości

pobudzenie, które osiągamy przez współpracę kofeiny z tłuszczami średniołańcuchowymi

właściwości odchudzające, gdyż poprzez ładunek dodatkowych tłuszczy (masło, olej) zwiększa się produkcja ciał ketonowych.

Kawa kuloodporna - wady picia kawy z masłem

Kawa kuloodporna ma jednak również wady. Do tych możemy zaliczyć:

kaloryczność przy braku wszystkich ważnych składników odżywczych w zbilansowanych proporcjach - kawa nie zastąpi śniadania

bardzo dużą zawartość tłuszczów nasyconych - mogą wpłynąć na nadwagę i choroby układu krążenia, gdy są spożywane w nadmiarze

Czy kawa z masłem odchudza? Dietetycy proponują inne diety

Dieta ketogeniczna budzi spore sprzeciwy dietetyków i wzbudza sporo kontrowersji. Jej przeciwnicy argumentują, że lepszym sposobem na odchudzanie będą diety niskowęglowodanowe oraz diety redukcyjne, odpowiednio zbilansowane.

Czy kawa kuloodporna jest bezpieczna do picia? Jakie są przeciwwskazania dla kawy z masłem?

Osoby, które chcą dowiedzieć się czy mogą bezpiecznie spożywać kuloodporną kawę, powinny skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Picie kawy kuloodpornej niesie ze sobą pewne ryzyka, związane z dużą zawartością kofeiny oraz zwiększoną ilością tłuszczów.

Przeciwwskazania w piciu kawy kuloodpornej dotyczą w pierwszej kolejności:

osób mających problemy z wysokim ciśnieniem

osób chorujących na choroby gastroenterologiczne

osób chorujących na dnę moczanową

osób stosujących specjalne diety eliminacyjne

kobiet w ciąży i karmiących piersią

Jak zrobić kawę z masłem? Przepis na kuloodporną kawę

Do przygotowania kuloodpornej kawy będą konieczne trzy składniki. Potrzebne będą:

200-200 ml kawy czarnej (z ekspresu, ekspresu przelewowego, french pressa, kawiarki),

2 łyżeczki klarowanego masła

2 łyżki oleju kokosowego lub innego oleju MCT

Przygotowanie kawy z masłem:

Krok 1. Zaparz kawę w dowolny, wskazany wyżej sposób

Krok 2. Wymieszaj w blenderze składniki. Kawa będzie miała gładką i kremową konsystencję.

Krok 3. Wedle uznania - możesz kawę przyprawić lub dosłodzić.

Ile kalorii ma kawa z masłem? Kuloodporna kawa - kalorie



W zależności od rodzaju i ilości tłuszczów, z których skomponujemy naszą kawę, ta będzie się różnić kaloryką. Zwykle, dla podanych powyżej proporcji, będzie oscylować wokół 400-500 kalorii.

