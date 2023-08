Jak podaje serwis greenqueen, 60% gatunków kawy jest zagrożonych wyginięciem, a do 2100 r. 50% gruntów pod uprawę kawy może nie nadawać się do jej uprawy. W obliczu tych potencjalnych problemów, trwają poszukiwania innej metody wytworzenia kawy. Na pomoc przychodzi m.in. rolnictwo komórkowe.

Przedstawiamy 5 foodtechowych rozwiązań coffee-free coffee (Beanless Coffee).

Prefer to start-up z Singapuru, który został założony w 2022 roku przez neurobiologa Jake'a Berbera i chemika Tan Ding Jie. Firma wykorzystuje proces precyzyjnej fermentacji, w którym przekształca produkty uboczne produkcji piwa, chleba i tofu.

Prefer zaczyna od kawy, ale celem start-upu jest stworzenie alternatyw również dla innych zagrożonych naturalnych smaków, takich jak kakao, wanilia czy cytrusy.

Atomo to firma z siedzibą w Seattle, założona w 2019 roku przez Andy'ego Kleitscha i Jarreta Stopfortha. Start-up zaczął wytwarzać kawę „wyhodowaną w laboratorium” z przetworzonych składników, takich jak nasiona arbuza oraz łuski i łodygi nasion słonecznika. Teraz firma skupiła się na upcyklingowanych pestkach daktyli, które są mieszane z winogronami, korzeniem cykorii i kofeiną pochodzącą z herbaty, tworząc napój przypominający kawę.

Atomo oferuje cold brew w puszkach: Classic Black, Ultra Smooth i Oat Milk Latte.

Start-up przekonuje, że jego laboratoryjna kawa zużywa o 94% mniej wody i emituje o 93% mniej emisji dwutlenku węgla niż konwencjonalny cold brew.

— Konsumpcja kawy na całym świecie rośnie w szybkim tempie, zmuszając plantatorów kawy do zwiększenia produkcji. Zwiększenie produkcji wraz ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi zmusza je do powiększania obszarów upraw, co prowadzi do wylesiania i zwiększonego zużycia wody — twierdzi start-up.