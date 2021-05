Czy zabraknie kawy? (wideo)

Czy istnieje realne zagrożenie, że może zabraknąć kawy w wyniku zmian klimatycznych? A może kawa (jak winorośla) zacznie rosnąć w nowych miejscach? Co kształtuje ceny? Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe, opowiada o rynku tego surowca.

Autor: Anna Wrona

Data: 28-05-2021, 07:00

Czy istnieje zagrożenie, że może zabraknąć kawy? Jak tłumaczy Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe, istnieje realne zagrożenie, że kawa nie będzie rosła tam, gdzie rośnie obecnie. Z kolei w miejscach, w których do tej pory nie rosła, nikt do końca nie wie, jak będzie rosła pod wpływem zmian klimatycznych.

Arabica vs robusta

– Nie sądzę, żeby kawy nam zabrakło. Tylko pytanie, jaką kawę będziemy pili – uważa Łukasz Mrowiński.

CEO Etno Cafe precyzuje, że bardziej wymagający gatunek kawy, jakim jest arabica, rośnie na wyższych wysokościach, w bardziej specyficznych i wymagających warunkach. Robusta natomiast jest bardziej odporna na różnego rodzaju choroby i zmiany klimatyczne.

– Być może w miarę ocieplenia klimatu robusta będzie się bardziej sprawdzała. Robusta co do zasady w smaku jest bardziej brutalna, nie jest tak rozwinięta jak arabica, ma więcej kofeiny, dominuje w niej gorycz i mniej przyjemne nuty. Aczkolwiek są też robusty świetne – mówi Łukasz Mrowiński.

Kawa jak wino

– Czy kawa może zniknąć? Nie do końca wydaje mi się to prawdopodobne. Jest to towar tak mocno rozpoznawalny na całym świecie, że raczej będziemy mieli do czynienia z przesuwaniem miejsc, w których kawę się uprawia, podobnie jak mamy z winoroślą – przewiduje.

Są miejsca, w których winorośl staje się intensywnie uprawiana, a miejsca tradycyjne nagle okazują się zbyt ciepłe do upraw.

– Cała przemiana polskiego rynku winiarskiego pokazuje, że Polska staje się coraz większym rynkiem producentów wina, co jeszcze kilkanaście lat temu nie było tak oczywiste. Z kawą myślę, że będziemy świadkami podobnego procesu – zakłada.

Jak dodaje, cały czas wszyscy prognozują m.in. na podstawie modeli matematycznych, co się może wydarzyć.

– Niektóre zmiany są już zauważalne. W niektórych miejscach, w których szybciej występuje ocieplenie klimatu, wydajność plonów spada i albo trzeba rezygnować z upraw albo je w różny sposób pobudzać, chociażby przez nawozy. To jest wielki alarm do całego świata, że te uprawy mogą znikać wraz ze wzrostem temperatury. Jak ostatecznie będzie – tego nikt jeszcze nie wie. Wszyscy alarmują, bo wiedzą, co się może wydarzyć, ale czy to się wydarzy, nie wiadomo. Jest zagrożenie, że nie będziemy mieć kawy z tych miejsc, które mamy – podkreśla CEO Etno Cafe.

Ceny kawy i coffee price crisis

Jak kształtują się ceny i jakie są problemy z pozyskiwaniem ziaren? Łukasz Mrowiński przypomina, że przez ostatnich kilka lat mieliśmy globalny problem w postaci kryzysu cenowego (coffee price crisis).

– Cena na giełdach kaw commodity, które są najszerszym towarem handlowym, często była niższa niż koszt ich wyprodukowania. Sprawiało to, że farmerzy z całego świata bardzo cierpieli na tym, że nie są w stanie wyprodukować czegoś, co byliby w stanie sprzedać za dobrą cenę. Było wiele inicjatyw promowanych przez International Coffee Organization, przez Speciality Coffee Association mających na celu pomoc farmerom i sprawić, że ceny będą wyższe. Nie do końca jednak przynosiły rezultaty. Natomiast ważna rzecz wydarzyła się w ciągu ostatniego miesiąca: główne indeksy cen kawy bardzo poszły do góry. Wzrosły o kilkadziesiąt procent w zależności od segmentu kawy – mówi.

Nikt dokładnie nie jest w stanie określić, dlaczego ceny poszły teraz w górę. Zob. Kawa na giełdach najdroższa od ponad 4 lat

– Jest kilka czynników, które na to wpływają: po pierwsze niepewność związana z długością pandemii COVID-19, z poprzerywaniem łańcuchów dostaw, a z drugiej strony z czystymi spekulacjami na rynkach. Jest dużo kapitału na rynkach i jest on lokowany m.in. w surowce takie jak kawa. Od kilku tygodni widzimy znaczny wzrost cen kawy. Czy to się przełoży na zmianę cen kawy do domu czy w kawiarniach, zależy ile będzie to trwało. Jeżeli jest to przejściowe, to raczej producenci utrzymają swoje ceny, a jeżeli nie, to wszyscy będą podnosili ceny kawy. Są już takie palarnie, które reagując bezpośrednio na trendy na rynkach kawowych, podniosły ceny swoich produktów. Na to więc też trzeba być przygotowanym, że ceny kawy w detalu wzrosną – przewiduje CEO Etno Cafe.

Dodaje jednoczenie, że w odróżnieniu od kaw commodity ceny kaw speciality dyktowane są przez jakość producenta i są raczej na stabilnym poziomie.

Kawa w domu

Podczas pandemii więcej piliśmy kawy w domu. Zob. Polacy stali się home baristami

– Widzimy bardzo mocny trend przygotowywania kawy w domach. W momencie, kiedy pracownicy przeszli na tryb zdalny i pracują z domów, musiało dojść do zastąpienia maszyny biurowej maszyną domową albo innym sposobem przygotowywania kawy. Producenci i dystrybutorzy sprzętu mówią, że zeszły rok był rekordowy pod względem sprzedaży ekspresów do domu i akcesoriów do alternatywnych metod parzenia – przyznaje Łukasz Mrowiński.

Etno Cafe przekierowało swój kanał sprzedaż z biurowego do domów. Wzrosła również sprzedaż szkoleń kawowych.

Polecamy też wywiad wideo z Łukaszem Mrowińskim na temat sieci kawiarni Etno Cafe po odmrożeniu gastronomii!