Fundacja Konsumentów: 6 na 13 herbat zawiera glifosat (raport)

Fundacja Konsumentów opublikowała raport pt. „Konsumenci testują: Czarna herbata w torebkach – czy zawiera glifosat?”. Marki herbaty, które trafiły do laboratorium i zostały przebadane to: Ahmad, Dilmah, Greenfield, Lipton, Teekanne, Tetley, Twinnings, Dary Natury i Lord Nelson.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 29-07-2021, 11:44

Według raportu Fundacji Konsumentów 6 na 13 herbat zawiera glifosat / fot. shutterstock

Jak zaznaczają twórcy raportu, glifosat to herbicyd, który ma zwalczać szkodliwe rośliny. Nie ma jednak wątpliwości, że glifosat, który może przenikać do wody i żywności, nie jest obojętny dla ludzkiego zdrowia.

– Obecność kationu trimetylosulfoniowego (w skrócie TMS) w herbacie może wskazywać na zastosowanie w uprawach podstawowych herbicydu o nazwie glifosat-trimesium – w takiej sytuacji oznaczałoby to, że we wszystkich zbadanych herbatach doszło do przekroczenia Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu (NDP) pozostałości TMS i złamane zostało prawo. Według niektórych źródeł, TMS może również tworzyć się podczas obróbki cieplnej, czyli suszenia liści herbaty – tego zdania są np. producenci herbat, którzy twierdzą, że glifosat nie był stosowany w uprawach – informuje Fundacja Konsumentów.