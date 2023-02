Napoje

Giełdowe ceny kawy ostro poszły w dół. Czy zauważą to Polacy na zakupach?

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 31-01-2023, 09:55

Średnia ceny kawy na światowych giełdach w grudniu 2022 wynosiła około 1,6 dol. amerykańskich za funt ziaren kawy (453,6 g). To prawie o 40 proc. mniej niż rok wcześniej. Czy Polacy odczują to na codziennych zakupach?

Jak kształtują się ceny kawy?; fot. unsplash.com

Ceny kawy na światowych giełdach

Jak podała International Coffee Organisation (ICO), w grudniu 2021 roku średnia cena kawy na światowych giełdach wynosiła 2,03 dol. i była stabilna aż do września, a wahała się między 1,9 dol. a 2,10 dol. Tąpnięcie nastąpiło w październiku, kiedy to kontrakty na giełdach związywano średnio na 1,78 dol. W listopadzie było to już „tylko” 1,56 dol., a w grudniu – 1,57 dol.

Spadek cen kawy - przyczyny

Skąd ten nagły spadek? Analitycy prognozuje kilka przyczyn takiego stanu: wysoka baza w 2021 roku kiedy to główne regiony producenckie borykały się z kataklizmami i niepewną sytuacją polityczną, późniejsza poprawa pogody w Brazylii, eksport z Wietnamu czy sytuacja dolara.