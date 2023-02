Rozmowa z dr Adamem Mokryszem, Prezesem Grupy Mokate oraz dr Katarzyną Mokrysz, Dyrektor Generalną.

dr Adam Mokrysz, dr Katarzyna Mokrysz, Grupa Mokate. / fot. materiały prasowe

Strategia działania Grupy Mokate

Jak w zmieniających się realiach rynkowych odnajduje się firma Mokate? Jaką strategię dalszego rozwoju biznesu przyjęli Państwo na najbliższe miesiące, może lata?

Adam Mokrysz: Lubimy wyzwania, które wymagają odważnych i wizjonerskich działań. Dzięki naszemu doświadczeniu i wytrwałości od wielu lat rozwijamy się międzynarodowo. Nasza działalność eksportowa stanowi ponad 80 procent przychodów Grupy. Dalszy jej rozwój jest możliwy dzięki temu, że postawiliśmy na innowacyjność i jakość naszej oferty oraz konsekwentne budowanie trwałych relacji biznesowych.

Wierność tradycji i rodzinnym wartościom to podstawa dotychczasowego rozwoju biznesu Mokate. Czy rodzinny charakter firmy pomaga w prowadzeniu i dalszym rozwoju tak potężnego obecnie biznesu, jakim jest Grupa Mokate?

Katarzyna Mokrysz: Pod marką Mokate działamy już 32 lata. Obecnie jesteśmy przedsiębiorstwem międzynarodowym z obrotem ponad 1,5 miliarda złotych, a mimo to udało nam się zachować status firmy rodzinnej. Od wielu lat budujemy kulturę firmy opartą na poszanowaniu wartości i tradycji rodzinnych, a także na etosie pracy. W fabrykach Mokate w Polsce i w Czechach zatrudniamy ok. 1500 osób, w tym całe rodziny.

Technologia i innowacje w Grupie Mokate

Postęp technologiczny, a w parze z nim idzie również innowacyjność w obszarze technologicznym i produktowym. Proszę opowiedzieć o procesie wdrażania innowacyjności w Grupie Mokate.

A.M.: Innowacyjność i jakość to klucze do sukcesu Mokate. Rynki nie stoją w miejscu, cały czas ewoluują. Trzeba bacznie śledzić zmieniające się zachowania konsumentów i za nimi nadążać, a nawet wyprzedzać. Warto tworzyć nowe trendy i rozwijać kategorie produktowe. Rozwijamy się poprzez innowację oraz rozwój międzynarodowy, czerpiąc najlepsze wzorce i pomysły ze świata. Rozbudowa bieżących aktywów i inwestycje organiczne w najnowsze technologie i rozwiązania dla biznesu, przyniosły nam określone korzyści i przewagi konkurencyjne.

Rozwój biznesu w sposób zrównoważony to bardzo ważny kierunek, szczególnie jeżeli myślimy o kolejnych pokoleniach. Jak Mokate postrzega ten trend?

K.M.: Grupa firm Mokate chce dbać o dobro i przyszłość naszej planety, dlatego przywiązujemy dużą wagę do szeroko rozumianych kwestii etycznych i ekologicznych. Dokładamy wszelkich starań aby móc rozwijać się w sposób zrównoważony, dlatego poszukujemy prekursorskich rozwiązań opartych na nauce i nowoczesnej technologii.

Zakład produkcyjny w Żorach. / fot. materiały prasowe

Rynek kawy i herbaty w Polsce

Przejdźmy do rynku. Jak wygląda obecnie rynek kawy, a jak herbaty w Polsce?

A.M.: Rynek kawy i herbaty ma się dobrze i rozwija się w swoim dynamicznym tempie. Mówimy, że kawa jest dla przyjemności a herbata dla zdrowia. Rynek napojów gorących napędza niezmiennie wzrastająca konsumpcja kawy, rosnąca liczba miejsc gdzie można wypić dobry gorący napój, dzięki szybszej urbanizacji oraz zmieniającego się stylu życia konsumentów. Rośnie znaczenie rytuałów w naszym życiu przy konsumpcji tych napojów. Dzięki wprowadzaniu nowych linii produktów nasze międzynarodowe udziały w segmencie rynku herbaty i kawy ustawicznie rosną. Jednak nie tylko punkty procentowe mają dla nas znaczenie. Ważne jest utrzymanie tempa rozwoju firmy oraz grę na dobrą perspektywę.

Mokate jest jednym z największych producentów kawy i herbaty w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak wygląda rozwój firmy w obszarze eksportowym, także w kontekście bieżącej sytuacji geopolitycznej.

A.M.: Grupa Mokate stała się organizacją międzynarodową dzięki szybkości działania i elastyczności. Udaje nam się sprostać wysokim wymaganiom wielu klientów z całego świata. Do każdego rynku podchodzimy indywidualnie, bo każdy rynek ma swoją specyfikę. Patrzymy długofalowo, stawiamy na wieloletnią, konsekwentną pracę. Zależy nam na stabilnych i pełnych zaufania relacjach biznesowych. Nasze portfolio obejmuje ponad 50 linii produktowych, w tym tak znane marki jak Mokate, Loyd, Minutka, Babcia Jagoda, Marizzi.

Jak będzie kształtowało się portfolio Mokate w 2023 roku?

K.M.: Z roku na rok nasza oferta poszerza się i jest coraz bogatsza o nowe portfolio. Wchodzimy z naszymi produktami na nowe rynki oraz umacniamy się na rynkach gdzie posiadamy nasze spółki i pełne struktury sprzedaży.

Dziękujemy za rozmowę.

Materiał powstał w ramach współpracy z Grupą Mokate.

Zakład produkcyjny w Ustroniu. / fot. materiały prasowe

