Wiemy jak ważne jest planowanie i działanie perspektywiczne, dlatego nie zahamowaliśmy inwestycji, bo to one są niezbędną bazą dalszego rozwoju – powiedział Evangelos Evangelou, prezes Herbapolu–Lublin S.A.

Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A, w rozmowie z nami opowiedział o inwestycjach spółki. / fot. materiały prasowe

Herbapol inwestuje w produkcję

Jak ocenia Pan pierwsze półrocze działalności Herbapolu? Co udało się w tym czasie osiągnąć z początkowych założeń na 2022?

Ten rok, podobnie jak poprzednie, postawił przed nami wyjątkowe wyzwania. Wybuch wojny w Ukrainie wstrząsnął nami wszystkimi. Jednocześnie wywołał dalekosiężne konsekwencje dla gospodarki – nie tylko w ujęciu regionalnym, ale i globalnym. W tej złożonej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji, konieczne stało się dostosowanie zaplanowanych wcześniej działań strategicznych do nowych, trudnych uwarunkowań. Naszym priorytetem, podobnie jak w przypadku innych podmiotów z sektora FMCG, stało się utrzymanie stabilności firmy. Wiemy jednak, jak ważne jest planowanie i działanie perspektywiczne, dlatego nie zahamowaliśmy inwestycji, bo to one są niezbędną bazą dalszego rozwoju.

W pierwszej połowie tego roku rozpoczęliśmy realizację kilku ważnych projektów w tym obszarze. W Fajsławicach zakończyliśmy budowę nowego budynku magazynowo-produkcyjnego, który w najbliższym czasie zostanie oddany do użytku. Powiększamy także pojemność Centrum Logistycznego w Poniatowej. W Lublinie prowadzimy m.in. proces wymiany kotłów na nowoczesne jednostki, natomiast w Lubawie modernizujemy instalacje energetyczne. W tym roku zakupiliśmy i zainstalowaliśmy również nowe maszyny na liniach produkcyjnych, które już działają w naszych oddziałach. Realizowane przez nas inwestycje zwiększają potencjał naszych zakładów, usprawniają procesy produkcyjno-logistyczne oraz wzmacniają dodatkowo standardy bezpieczeństwa dla pracowników. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że zgodnie ze strategią CSR, każda z realizowanych przez nas inwestycji musi spełniać określone wymogi środowiskowe.

I stawia na stabilny rozwój

Jaka jest strategia działania na drugie półrocze tego roku?

Mimo trudnej sytuacji rynkowej nadal poszerzamy asortyment, wychodząc naprzeciw aktualnym trendom oraz oczekiwaniom klientów. Nie tylko rozbudowujemy nasze kluczowe kategorie, ale i tworzymy zupełnie nowe. W tym roku wprowadziliśmy do sprzedaży orzeźwiające napoje herbaLOVE, stanowiące wyjątkowe połączenie herbaty, owoców i ziół. Wyjątkowe nowości pojawiły się też w asortymencie naszej kosmetycznej marki Polana. To linia fitokosmetyków, w których główną rolę wiodą wysokoskoncentrowane ekstrakty pozyskane z ziół i owoców.

Stabilny rozwój, na którym koncentrujemy się w tym trudnym czasie, oznacza utrzymanie założonego poziomu sprzedaży oraz rentowności. Dzięki profesjonalizmowi i konsekwencji naszych pracowników, z wielką satysfakcją mogę podkreślić, że udaje nam się realizować opracowane wcześniej plany.

Oczywiście, podobnie jak dla wszystkich podmiotów biznesowych, koniecznością jest dziś dla naszej firmy optymalizacja kosztów. Jednak w Herbapolu nadrzędnym celem jest jednocześnie zachowanie zatrudnienia. Nasi pracownicy to nasz najcenniejszy kapitał. Dzięki ich codziennej pracy i zaangażowaniu, możemy umacniać pozycję rynkową – nawet wobec tak złożonych uwarunkowań zewnętrznych. Czujemy się odpowiedzialni za nich i chcemy ich wspierać, a to wszystko zgodnie z hasłem jednego z filarów naszej strategii CSR – „Rozwój mamy w naturze”.

