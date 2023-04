W pierwszym kwartale tego roku sfinalizowaliśmy niezwykle ważną dla nas inwestycję w oddziale firmy w Fajsławicach, specjalizującym się w skupie i przygotowaniu surowców zielarskich - powiedział Evangelos Evangelou. Prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A. w rozmowie z nami podsumował I kw. 2023 roku oraz opowiedział o dalszych planach spółki na ten rok.

Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o strategii Herbapolu na kolejne miesiące. / fot. materiały prasowe

Prezes Herbapolu podsumowuje I kw. 2023

Za nami pierwszy kwartał 2023 roku. Co udało się Państwu zrealizować w tym czasie?

Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A: Punktem wyjścia do podsumowania pierwszego kwartału 2023 roku należy uczynić bieżącą sytuację ekonomiczną. Jak wszyscy wiemy, miniony rok był niezwykle trudnym okresem dla całej gospodarki. Niestety początek roku 2023 nie przyniósł znaczącej poprawy. Nadal zmagamy się z inflacją. Choć wzrost cen nie jest aż tak gwałtowny jak wcześniej, to ich poziom wciąż jest niezwykle wysoki. To duże wyzwanie dla nas wszystkich – i dla producentów, i dla konsumentów. Chciałbym jednak podkreślić, iż na razie nie obserwujemy większego spowolnienia gospodarczego w naszych kategoriach produktowych. Przyczyn tego zadowalającego nas stanu można upatrywać przede wszystkim w dobrej jakości naszych produktów, z której wynika także tak ceniona dziś wydajność, oznaczająca dla konsumenta realne oszczędności. Idealnym przykładem takiego produktu są nasze syropy, które mogą zastępować gazowane napoje czy soki. Dodatkowo, jedna butelka naszego syropu wystarcza na przygotowanie aż 21 szklanek napoju. To genialne na dzisiejsze czasy rozwiązanie skutecznie promujemy, realizując kampanię ATL pod hasłem #21szklanek. W dobie inflacji dobrze sprawdzają się ponadto większe, rodzinne opakowania – i tu również mamy propozycję, w postaci dużych paczek herbat Herbapol oraz Big-Active, zawierających 40 torebek. Niezmiennie walczymy też o utrzymanie konkurencyjnych cen naszych produktów.

Jako odpowiedzialny producent działamy prężnie w realizacji naszej strategii CSR. Mogę tu wymienić m.in. dalszą pomoc dla obywateli Ukrainy i przekazywanie im produktów za pośrednictwem naszych partnerów czy też stałe wsparcie, jakiego udzielamy lokalnym samorządom w inicjatywach społecznych. Niezmiennie inwestujemy również w rozwój naszej zrównoważonej produkcji. W pierwszym kwartale tego roku sfinalizowaliśmy niezwykle ważną dla nas inwestycję w oddziale firmy w Fajsławicach, specjalizującym się w skupie i przygotowaniu surowców zielarskich. Jest nią nowy budynek magazynowo-produkcyjny, który stanowi jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Został on wyposażony w innowacyjne technologie, jak m.in. ultra dokładny sorter optyczny do sortowania herbat. Inwestycja ta nie tylko służy usprawnieniu procesu produkcyjnego, ale też ma ważny i pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki sortowaniu ziół w Fajsławicach, czyli zagłębiu ich upraw i skupu, nie musimy transportować surowców do innej lokalizacji, gdzie przechodziłyby ten proces.

Początek roku był dla nas także czasem intensywnych działań związanych ze startem przygotowań do sezonu zbiorów. Dokonaliśmy podsumowania ubiegłorocznego skupu, a w oparciu o aktualne potrzeby produkcyjne i analizę trendów i sprzedaży, opracowaliśmy szczegółowy plan na ten rok. Określa on ilość i asortyment potrzebnych surowców, jak i harmonogram zakupów.

Herbapol w 2023 roku - strategia stabilnego rozwoju i optymalizacji kosztów

Jaka jest strategia Herbapolu na kolejne miesiące tego roku?

Chcemy się koncentrować na stabilnym rozwoju, optymalizować koszty i realizować założony poziom sprzedaży i rentowności. Priorytetowo traktujemy utrzymanie poziomu zatrudnienia. Skuteczne połączenie tych celów wymaga od nas nie tylko strategicznego planowania, ale i elastycznego dostosowania się do bieżącej sytuacji ekonomicznej. Kontynuować będziemy założone inwestycje, które są niezbędną bazą dalszego rozwoju firmy. Dzięki nim zwiększamy nasze moce produkcyjne, usprawniamy procesy produkcyjno-logistyczne, a tym samym umacniamy przewagę konkurencyjną.

Jakie inwestycje planują Państwo zrealizować w tym roku?

Działając zgodnie z jednym z filarów naszej strategii CSR „Rozwój mamy w naturze”, realizujemy inwestycje, które jednocześnie wspierają rozwój miejscowości, w których jesteśmy obecni. Obecnie na ukończeniu jest inwestycja, która zmienia proces produkcyjny naszych syropów w Lublinie. Pozwoli nam to zmniejszyć ślad węglowy i ograniczyć ruch kołowy (tirów) na terenie zakładu o 30%, co zniweluje uciążliwość produkcji dla miasta i okolicznych mieszkańców.

Ponadto przygotowujemy się do dużej inwestycji w naszym zakładzie w Lubawie. Powstanie tu kolejna nowoczesna linia produkcyjna, która oznacza nie tylko rozwój potencjału tego oddziału, ale też zwiększenie możliwości zatrudnienia w gminie Lubawa. To niezwykle istotne pod względem społecznym działanie, zwłaszcza wobec masowych zwolnień przeprowadzonych w tym rejonie przez innych dużych pracodawców. Finalizację tej inwestycji planujemy na styczeń 2024 roku.

Jakich nowych produktów możemy spodziewać się w ofercie Herbapolu w 2023 roku?

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że kilka poprzednich lat było dla nas niezwykle intensywnym czasem, jeśli chodzi o wdrożenia, które objęły ponad 150 nowych pozycji. W tym okresie nie tylko rozwijaliśmy nasze kluczowe kategorie, ale też wprowadziliśmy zupełnie nowe. Z sukcesem wkroczyliśmy w branżę kosmetyczną, tworząc markę Polana. W 2022 zaskoczyliśmy rynek linią fitokosmetyków, czyli kosmetyków opartych o wysokoskoncentrowane ekstrakty pozyskane z ziół i owoców.

Wprowadziliśmy ciekawe innowacje spożywcze, takie jak cukierki czyszczące język (będące jedynym takim produktem na rynku), herbaciane napoje orzeźwiające herbaLOVE czy też wyjątkowe musy owocowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów, rozwinęliśmy portfolio produktów funkcjonalnych, poszerzając je o herbatkę Dobry Sen Herbapolu oraz herbaty Relax i Focus marki Big-Active. Nasz asortyment jest niezwykle szeroki i oczywiście nadal będziemy go rozwijać, jednak w tym roku chcemy się skupić na optymalizacji procesów oraz utrzymaniu jak najniższych cen dla konsumentów.

Wyzwania producentów z branży spożywczej

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla producentów z branży spożywczych?

Niestety dużym wyzwaniem dla całej branży pozostaje zachowanie łańcucha dostaw. Stale monitorujemy rynek surowców i podejmujemy odpowiednie działania, np. zakupy wyprzedzające. Mimo iż zauważalna jest tu pewna stabilizacja, to niektóre surowce nadal drożeją. Jesteśmy przekonani, że ceny nie spadną co najmniej do końca roku, a nawet utrzyma się ich przyrost, choć raczej mniej dynamiczny niż w ubiegłym roku.

Ważnym zagadnieniem dla nas, jako odpowiedzialnego producenta, jest także temat opakowań. Recykling materiałów, np. szkła, jest niezwykle istotnym wyzwaniem, a świadomi konsumenci przywiązują do niego coraz większą wagę. Warto podkreślić, że opakowania naszych syropów i dżemów są wykonane praktycznie z samych materiałów nadających się do recyklingu. Z drugiej strony szkło jest drogim surowcem, który dodatkowo nie jest dzisiaj łatwo dostępny. Dlatego intensywnie działamy, by zabezpieczyć również tę gałąź łańcucha dostaw.

Dziękuję za rozmowę.

