Spółka Herbapol – Lublin podczas konferencji prasowej "Mamy to w naturze" przedstawiła m.in. swoje plany biznesowe na drugie półrocze tego roku. O strategii rozwoju i nowościach produktowcyh opowiedziała nam Anna Sambor, Dyrektor ds. Marketingu Herbapol-Lublin S.A.

Anna Sambor, Dyrektor ds. Marketingu Herbapol-Lublin S.A., w rozmowie z nami opowiedziała o strategii spółki na drugie półrocze 2023 roku. / fot. PTWP

Herbapol-Lublin o planach biznesowych na drugie półrocze 2023

Jaka jest strategia spółki Herbapol–Lublin na drugie półrocze tego roku?

Przed nami jest sezon letni, a sezon letni to są nasze dwie kategorie, które w tym sezonie są szczególnie ważne. To są nasze nowe napoje herbaciane, tutaj rozwój dystrybucji i komunikacja, z którą ruszyliśmy, dokładnie w tym tygodniu. Na pewno, jeśli chodzi o sezon letni, to będziemy wspierać nasze nowe dziecko w kategorii, czyli napoje herbaciane HerbaLOVE.

Mówiąc o sezonie letnim, u nas się bardzo dużo dzieje, jeśli chodzi o zbiory ziół i owoców. To jest bardzo intensywny okres pracy dla całej organizacji, bo od tego zależy druga połowa roku jak i pierwsza połowa kolejnego roku. Czyli strategią tak naprawdę jest zachować i utrzymać jakość, ale też ekonomię zarówno produkcji jak i ceny produktu na półce. W tych kategoriach naszych rdzennych, najważniejszych takich jak herbaty czy produkty dżemowe, czy syropy owocowe. Tutaj te zbiory plus przetwarzanie jest absolutnie dla nas bardzo gorący okres nie tylko za oknem, ale również w firmie.

Druga połowa roku z punktu widzenia takiego czysto biznesowego, to na pewno jest kwestia, jak już mówiłam, utrzymania i walki z tym, co się dzieje dzisiaj, z inflacją, która nas też oczywiście dotyka. Bardzo chcielibyśmy i to jest absolutnie nasza główna myśl, aby utrzymać ceny produktów, żeby firma zarabiała. To jest duże wyzwanie. Ale też dalsza budowa dystrybucji kategorii dla nas nowych zupełnie, czyli wciąż pracujemy, jeśli chodzi o budowę kosmetyków Polana, w których to w ofercie kilka miesięcy temu pojawiło się dużo nowości i wciąż tutaj będziemy też się rozwijać. Ale też cukierki czyszczące język Herbapolu, też nowe produkty takie jak przeciery i musy owocowe, które są w torebkach „pouch” do takich kulinarnych zastosowań w domu. To są nasze nowe kategorie, których dystrybucje wciąż budujemy, dostępność, widoczność, ale też już uruchamiamy niedługo komunikację tych kategorii. Tak wygląda pokrótce w telegraficznym skrócie nasza druga połowa roku.

A czy możemy się spodziewać jeszcze nowych produktów w ofercie firmy w tym roku?

Oczywiście. Na pewno możemy się spodziewać w kategorii kosmetycznej, gdzie linie fitokosmetyków, czyli produktów kosmetycznych naturalnych opartych o ekstrakty ziół, owoców i kwiatów będziemy dalej rozwijać. Oczywiście nie mogę powiedzieć dokładnie, co to będzie, chociaż już jeden produkt jest od tygodnia. Nowy żel, który bazuje na pomarańczy i żeńszeniu, bardzo fajny, energetyzujący, odświeżający produkt, który przywitał się z innymi żelami, które mamy już w ofercie na przykład na bazie maliny.

Kolejny nowy produkt to cukierek, który wprowadziliśmy w linii cukierków czyszczących język, miętowy z naturalnym olejkiem miętowym. A wszystko inne, co mamy zaplanowane do wdrożenia w tym roku, niestety nie mogę zdradzić, ale proszę śledzić naszą stronę www.herbapol.com.pl, tam wszystkie nowości są na bieżąco uaktualniane.

Patrząc na te czynniki, o których powiedzieliśmy, na wartości, które wyznaje Herbapol, co jest kluczowe dla Państwa w codziennej pracy?

Prawda, szczerość, uczciwość: tak bym to skwantyfikowała, bo slogan „Mamy to w naturze” nie jest sloganem takim pustym i też można go bardzo różnie rozumieć. „Mamy to w naturze” w kontekście produktów i genezy pochodzenia naszych produktów, czyli produktów, których surowce są naturalnie wytwarzane przez naturę, ale też „Mamy to w naturze”, my jako pracownicy, my jako ludzie mamy to w naturze być prości, szczerzy i uczciwi w tym, co robimy.

Dzisiaj mówiłam na tym spotkaniu o fakcie, że Polacy coraz chętniej i częściej czytają etykiety. Coraz więcej rozumiemy, co jest tam tak naprawdę napisane. To jest miód na nasze serce, ponieważ my się nie mamy czego wstydzić. Zachęcamy do czytania etykiet herbatek ziołowych i herbatek owocowych. Zachęcamy do porównywania z konkurencją, jeśli chodzi o zawartości poszczególnych składników. Te najwartościowsze są zawsze wyróżnione procentowym w składzie, w związku z tym bardzo łatwo można też porównać, z czego ta dana herbatka jest zrobiona.

Myślę, że to jest przez Polaków przez te ponad siedem dekad Herbapol, w przyszłym roku będzie siedemdziesięciopięciolecie, zawsze był prosty i uczciwy w swojej komunikacji i przez to chyba kochany. Dzisiaj dążymy za technologią i innowacją, ale to co nam służy, co nas otacza, to natura, my to mamy w naszych produktach i temu jesteśmy wierni. Dążymy do nie wiadomo jakich innowacji, a większość innowacji jest oparta na bazie ekstraktów z ziół, owoców i ziaren. To jest coś, co służy nam jako ludziom, my się tego trzymamy i nie zmienimy naszego sposobu działania.

Dziękuję za rozmowę.