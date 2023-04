Napoje

Herbapol-Lublin S.A. przygotowuje się do sezonu zbiorów

Autor: AK

Data: 29-03-2023, 16:47

Początek wiosny oznacza start przygotowań do sezonu zbiorów w firmie „Herbapol-Lublin” S.A. Pozyskiwanie niezbędnych do produkcji surowców roślinnych to proces wieloetapowy i rozłożony na poszczególne miesiące. Zanim rozpoczną się właściwe zbiory, konieczne jest opracowanie szczegółowego planu skupu na ten rok, który określa ilość i asortyment potrzebnych surowców, jak i harmonogram zakupów. Firma wizytuje plantacje oraz szkoli zbieraczy, by finalnie pozyskiwać surowce spełniające wysokie normy jakościowe.

W Herbapolu trwają przygotowania do wiosennych zbiorów/ fot. mat. prasowe

Zioła, kwiaty i owoce są szeroko wykorzystywane przez Herbapol-Lublin w produkcji asortymentu marek Herbapol, Big-Active i Zioła Mnicha. Potrzeby zakupowe firmy w tym zakresie są bardzo znaczące, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i różnorodność.

Herbapol z gotowym planem zbiorów

– Całe nasze bogate portfolio bazuje na surowcach roślinnych – mówi Zbigniew Ostasz, Kierownik Zakupów Ziół w Herbapol-Lublin S.A., Oddział Północ. – Wykorzystujemy ponad 70 ich rodzajów i współpracujemy z ponad 1000 zbieraczy i plantatorów w Polsce. Pozyskanie niezbędnych nam zasobów ziół, kwiatów i owoców to złożony proces, a dla jego końcowego powodzenia niezwykle istotne jest odpowiednio wczesne, szczegółowe zaplanowanie całorocznych prac. Dokonaliśmy już podsumowania ubiegłorocznego skupu, a w oparciu o aktualne potrzeby produkcyjne, jak i analizę trendów i sprzedaży przygotowaliśmy tegoroczny plan. Stanowi on ważną informację dla naszych instruktorów, którzy przekazują tę wiedzę współpracującym z nami zbieraczom.