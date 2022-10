Herbapol-Lublin S.A., który od lat prężnie działa w obszarze Social Mediów, teraz uruchamia profil firmowy na Tik Toku.

- Herbapol-Lublin S.A. to firma, która niezwykle umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością, czerpiąc z nich to, co najlepsze – podkreśla Anna Radowicka, PR & Social Media Manager w Herbapol-Lublin S.A.

- Zawsze wychodzimy naprzeciw aktualnym trendom – zarówno w zakresie rozwoju asortymentu, ale i w innych obszarach działań, w tym również w komunikacji. Chcemy też być blisko naszych konsumentów, a wszystkie kanały Social Media dają nam możliwość szybkiego i interaktywnego kontaktu z nimi. Dlatego stale rozwijamy tu naszą obecność, a teraz rozpoczynamy również działania marki Herbapol na Tik Toku.