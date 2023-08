Anna Radowicka objęła obowiązki PR Managera ds. korporacyjnych w firmie Herbapol-Lublin S.A. Do jej głównych zadań należy opracowanie i realizacja strategii komunikacji firmy oraz dbałość o relacje z otoczeniem. Jednocześnie Anna Radowicka pozostaje na stanowisku PR & Social Media Managera, które piastuje od 2022 roku.

Anna Radowicka została nowym PR managerem w Herbapol-Lublin S.A. / fot. materiały prasowe

Anna Radowicka nowym PR managerem w Herbapol-Lublin S.A.

Anna Radowicka odpowiada obecnie za kształtowanie wizerunku firmy, jej marek oraz produktów poprzez kreację i egzekucję planu działań informacyjno-promocyjnych. Dba o efektywność komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, celem zapewnienia jak największego zasięgu, jak i wywołania zaangażowania strategicznych grup docelowych. Do jej obowiązków należy także kompleksowe zarządzanie wszystkimi profilami społecznościowymi oraz zapewnienie spójności strategii działań w przestrzeni mediów społecznościowych z ogólną strategią marketingową firmy i jej marek. W realizacji poszczególnych zadań ściśle współpracuje z Prezesem Zarządu, E-commerce Managerem, Brand Managerami, działem HR oraz R&D.

- Dobry wizerunek firmy opiera się na wielu solidnych fundamentach, a jednym z tych najbardziej istotnych jest z pewnością społeczna odpowiedzialność – mówi Anna Radowicka, PR Manager w firmie Herbapol-Lublin S.A. – Herbapol-Lublin działa w tym obszarze bardzo aktywnie, a efektywna komunikacja na temat naszego zaangażowania w dbałość o środowisko czy wsparcie społeczności lokalnych, będzie jednym z moich priorytetów. Niezwykle ważnym dla nas wydarzeniem będzie też przyszłoroczny jubileusz 75-lecia firmy, który chcemy szeroko komunikować.

Anna Radowicka ukończyła dwie specjalizacje na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka w warszawskiej SGGW. Pracując jako dietetyk, prowadziła wiele projektów oraz szkoleń dotyczących zdrowego odżywiania się. Współpracowała z renomowanymi firmami z branży FMCG.

***

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych, syropów do mleka i gotowych do picia napojów herbacianych oraz cukierków odświeżających. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha, Nasza, Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.

