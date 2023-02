Herbapol-Lublin sfinalizował inwestycję w oddziale firmy w Fajsławicach, specjalizującym się w skupie i przygotowaniu surowców zielarskich. Jest nią nowy budynek magazynowo-produkcyjny.

Herbapol-Lublin z nową inwestycją w Fajsławicach, fot. materiały prasowe

Finalizacja inwestycji Herbapol-Lublin w oddziale w Fajsławicach

Budynek został wyposażony w innowacyjne technologie, jak m.in. ultra dokładny sorter optyczny do sortowania herbat. Inwestycja, której łączna wartość wyniosła niemal 5 milionów złotych, to kolejny krok zwiększający potencjał produkcyjny firmy Herbapol.

Oddział Herbapolu w Fajsławicach pełni zadania w zakresie skupu i przygotowania surowców zielarskich, które są obecne niemal w każdej kategorii produktowej poszczególnych marek firmy. Zakład powstał na początku lat 80. i stopniowo przejął zadania skupowe dawnych oddziałów, takich jak: Lublin, Łańcut, Zamość, Izbica, Zabłotce oraz Chełm. Jego lokalizacja ma kluczowe znaczenie, ze względu na współpracę Herbapolu z lokalnymi zbieraczami i plantatorami. Zioła są skupowane z upraw kontraktowanych (kontrolowanych przez firmę), jak i ze stanu naturalnego.

Herbapol-Lublin: nowa inwestycja

Do tej pory w oddziale w Fajsławicach magazynowane były tymczasowo niewielkie ilości surowców zielarskich. Teraz, dzięki oddaniu do użytkowania nowego budynku magazynowo-produkcyjnego, możliwości te zostaną mocno poszerzone. Magazyn został wyposażony w ponad 1 800 miejsc paletowych w formule wysokiego składowania. Ponadto wybudowane w nim zostały dwie nowoczesne rampy załadunkowe.

W części produkcyjnej trwa obecnie montaż nowoczesnej linii sortowania herbat. Proces ten polega na odsiewaniu herbaty o odpowiedniej czystości i granulacji, czyli usuwaniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, pyłów, a także segmentacji kolorystycznej (to m.in. możliwość odróżnienia nieodpowiednio wysuszonych liści np. po ich kolorze). Cały proces jest w pełni zautomatyzowany.

– Inwestycje to niezbędna baza dalszego rozwoju. Dzięki nim możemy zwiększać nasze moce produkcyjne, usprawniać procesy produkcyjno-logistyczne, a tym samym umacniać przewagę konkurencyjną. Co ważne, zgodnie z naszą strategią CSR, każda z realizowanych przez nas inwestycji, spełnia też określone wymogi środowiskowe – mówi Evangelos Evangelou, prezes Herbapolu-Lublin.

Herbapol-Lublin: Nowoczesne technologie

W fajsławickim zakładzie zioła są nie tylko skupowane i magazynowane, ale też przygotowywane do dalszych etapów produkcji herbat i herbatek. Surowce przechodzą tutaj proces suszenia, sortowania i standaryzacji. Oddział ten prowadzi proces fumigacji, który umożliwia czyszczenie ziół bez użycia sztucznych substancji. Fumigacja polega na wprowadzeniu ziół do autoklawów, czyli kapsuł w których pod ciśnieniem 20 atmosfer pompowany jest CO2. Cały proces trwa około godziny i naturalnie unieszkodliwia niepożądane organizmy. Jest on całkowicie bezpieczny dla ziół, w żaden sposób nie wpływając na ich walory.

Na linii sortowania herbat zainstalowany zostanie sorter optyczny, który zapewnia dokładność w tym procesie. Pozwala on zidentyfikować nawet najmniejsze niepożądane elementy i oddzielić je od herbaty, która trafia potem do torebek. Nowy budynek w Fajsławicach został ponadto wyposażony w system przeciwpożarowy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl