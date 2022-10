Napoje

Herbata jesienna i zimowa. Te smaki rozgrzewają w chłodne dni (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 20-10-2022, 15:28

Jesień i zima to pory roku, podczas których chętnie sięgamy po kubek gorącej herbaty, najlepiej pełnej różnych dodatków, które poprawią jej smak i rozgrzeją nas. Jak przygotować pyszną jesienną herbatę i co do niej dodać, aby wzmocniła nasz organizm jesienią i zimą, mówią Patryk Płuciennik i Rafał Przybylok, pasjonaci herbat i autorzy portalu Czajnikowy.pl.

Rozgrzewające herbaty - z czego są i jakie je pić? / fot. materiały prasowe

Jak przygotować dobrą jesienną i zimową herbatę?

Jakub Szymanek: Chłodniejsze miesiące i coraz krótsze dni sprawiają, że chętnie sięgamy po gorącą herbatę. Jaką herbatę najlepiej wybrać w tym czasie?

Patryk Płuciennik: Kiedy tylko noc staje się dłuższa niż dzień, wielu z nas zauważa u siebie zmianę upodobań. Nie ma się czemu dziwić, cała przyroda przygotowuje się do zimy. Jesteśmy jej częścią i coraz częściej otulamy się kocem, zapalamy świece, oglądamy niekończące się seriale, czytamy książki, a w rękę łapiemy gorący kubek.