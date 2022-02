Herbata Quebonafide. Ile kosztuje i gdzie można ją kupić? Wiemy, kiedy znajdzie się w Żabce

Herbata Quebonafide pod marką Miss Ti, oprócz Lidla i Shella, zawita także na półki innych sklepów. Szeroka dystrybucja obejmie np. sklepy Żabki oraz inne sieci detaliczne.

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 13-02-2022, 10:21

Herbata Miss Ti sygnowana przez Quebonafide trafi w maju do większości sieci handlowych. fot. YouTube.com

Herbaty Miss Ti sygnowane przez znanego rapera Quebonafide pilotażowo pojawiły się w sklepach Lidla.

Producent Miss Ti, firma Soti opowiada nam o szczegółach współpracy z Quebo i planach poszerzania dystrybucji nowej marki.

Czy herbatę Miss Ti rynek odbierze lepiej niż słynną Matchę Maty z zestawu w McDonald's?

Gdzie kupić herbatę Quebonafide?

Jak zdradza Monika Kowal, prezes zarządu i założycielka Soti Natural sp. z o.o., współpraca między firmą a muzykami trwa już prawie rok i obejmuje tworzenie receptur czy design opakowań. - Odpowiadamy za R&D, produkcję i dystrybucję napojów Miss Ti 蒂小姐- tłumaczy.

Dlaczego Miss Ti pojawiły się pilotażowo akurat w sklepach Lidla? - Z siecią Lidl współpracujemy od dawna, nasze napoje Soti Natural mają tam stałą dostępność i świetną sprzedaż, dlatego wybór sieci Lidl był naturalnym wyborem – tłumaczy założycielka firmy.

Napoje Miss Ti pojawiły się 9 lutego nie tylko w Lidlu, ale i na stacjach Shell. Choć w dyskoncie kupić je można w cenie 9,99 zł, to na stacji Shell kosztują już 10,99 zł. Taka jest jednak specyfika tego kanału. Jak się jednak okazuje, Lidl i Shell mają wyłączność na ich sprzedaż jedynie do majówki.

Herbata Miss Ti od Quebonafide w Żabce

Potem pojawić się mają w większości sklepów. Zapewne trafią więc także do placówek typu convenience, np. do Żabki czy większości marketów. Monika Kowal zdradza także, że pojawią się nowe smaki i portfolio marki napojowej będzie rozwijane.

Warto wspomnieć, że Quebonafide prowadzi swoją herbaciarnię pod marką Miss Ti w Krakowie a lista oferowanych wariantów napojów jest tam o wiele dłuższa niż wprowadzane na rynek pozycje.

Kiedy kupimy herbatę Miss Ti w Biedronce?

Okazuje się, że firma współpracuje nie tylko z Lidlem, ale i z Biedronką. - Produkujemy wiele marek własnych w tym m.in napoje w marce GoBio należącej do sieci Biedronka na rynek polski i portugalski. Tworzymy też limitowane serie napojów w marce Soti Natural dla poszczególnych sieci. Specjalizujemy się także w doborze najlepszych liści herbaty do produkcji napojów, bo zauważyliśmy że często liście po transporcie do Polski są zwietrzałe i nie ma możliwości zaparzyć ich tak, by wydobyć cenne antyoksydanty – mówi Monika Kowal.

Kim jest producent herbat Quebonafide?

Soti Natural specjalizuje się w przygotowywaniu naparów.

– Od innych producentów odróżnia nas to, że jesteśmy w stanie przygotować napary z herbaty, kawy, suszonych owoców czy kwiatów. Dwa lata badaliśmy, jak zaparzyć herbatę, by zachować jej właściwości. Dostosowując parametry w naszym procesie produkcyjnym osiągamy wysokie wartości wskaźników prozdrowotnych, takich jak antyoksydanty i nasi odbiorcy to doceniają – opowiada prezes firmy.

Napoje nie powstają z koncentratu czy ekstraktu, dzięki czemu zachowują swoje właściwości prozdrowotne. – Są to naturalne polifenole, katechiny których nie znajdziemy w innych napojach. Dodatkowo wszystkie napoje Soti Natural nie zawierają cukrów, słodzików. Ostatnio stworzyliśmy napar z yerba mate, który zachowuje naturalną kofeinę i jest to jedyny taki napój, niegazowany, bez sztucznych składników, bez kalorii, cukrów, słodzików. Jest to pierwszy tak zdrowy napój energetyczny – zapewnia założycielka firmy.