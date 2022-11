Od kilku lat wśród kalendarzy adwentowych oprócz tych z czekoladkami dużą popularnością cieszą się te z herbatami i kawami. Znaleźć je można w ofercie wielu sklepów, także online, już w listopadzie. Jakie kalendarze można kupić w tym roku?

Najtańsze kalendarze adwentowe z herbatami można kupić w cenie kilkunastu złotych. /fot.Shutterstock

Kalendarze adwentowe z herbatami 2022. Ile kosztują?

Kalendarze adwentowe z herbatami można znaleźć w ofercie sklepów sieciowych (stacjonarnie i online), ale także w sklepach stricte internetowych. Różni je nie tylko wygląd, ale także rozpiętość cenowa. Najtańsze można kupić w cenie kilkunastu złotych, najdroższe to wydatek ponad 100 zł.

Co można znaleźć w ofercie? Ekodrogeria.pl oferuje np. kalendarz z herbatami English Tea Shop w formie choinki w cenie 78,90 zł i kalendarz English Tea Shop w formie skrzynki w cenie 59,90 zł. Prostszy w formie kalendarz tej samej marki do kupienia jest w wielu miejscach, a ceny oscylują wokół 25 zł.

Kalendarz adwentowy w formie choinki English Tea Shop /źr.:ekodrogeria.pl

Herbatki bio w formie piramidek znaleźć można w kalendarzu English Tea Shop chociażby na empik.com, tam za 51,99 zł. Cupandyou.pl oferuje z kolei kalendarz adwentowy z herbatami i kawami (po 12 smaków obu napojów) w cenie 89,00 zł, a kalendarz adwentowy w formie choinki z herbatą liściastą znajdziemy także w ofercie greentouch.pl za 37,50 zł.

W sieciach i sklepach internetowych znaleźć można także kalendarze popularnej w Polsce marki Sir Adalbert's Tea w cenie ok. 50 zł i równie popularnej marki Irving, za ok. 25 zł.

Limitowany kalendarz adwentowy z herbatami Kusmi. /źr.:fabrykaform.pl

Jeśli szukamy tańszych opcji - pyszneeko.pl stawia na kalendarz z herbatami bio Sonnentor za 19,79 zł, a z kolei poszukiwacze limitowanych edycji mogą postawić np. na kalendarz Tsarevna marki Kusmi do kupienia na fabrykaform.pl za 143,20 zł. Złote opakowanie odnosi się w formie do ery swinga, a w komplecie z herbatą dostać można mini puszki, łyżeczkę do herbaty i zaparzaczkę.

Kalendarze adwentowe z kawą 2022. Ile kosztują?

Kawowy kalendarz adwentowy Przyjaciół Kawy (przyjacielekawy.pl) zawiera 24 paczki wyjątkowych kaw single-origin i kosztuje 259,99 zł. Cupandyou.pl oferuje z kolei kalendarz z kawą Holiday Wonderland za 88,11 zł, który ma 24 różne smaki arabiki. Mini kalendarze adwentowe tej samej marki można znaleźć w wielu sklepach w cenie ok. 60 zł.

Kalendarz adwentowy z kawą od Nespresso. /źr.nespresso.com

Nespresso oferuje kalendarz adwentowy z 23 kapsułkami za 220 zł. W ofercie sklepów można znaleźć również akcesoria, np. kalendarz adwentowy w formie stojaka na kapsułki Tchibo Cafissimo, który można kupić w cenie ok. 100 zł.

