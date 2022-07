Intensywne prace w „Herbapol-Lublin” S.A. Trwa szczyt sezonu zbioru ziół

Autor: oprac. JS

Data: 26-07-2022, 12:47

Wakacyjne miesiące to czas intensywnych działań prowadzonych przez „Herbapol-Lublin” S.A. w zakresie pozyskiwania ziół. Firma skupuje surowce roślinne pochodzące zarówno z plantacji, jak i te rosnące w stanie naturalnym. W lipcu i sierpniu zbierane są przede wszystkim: rumianek, bratek polny, liść pokrzywy, kwiat lipy, dziurawiec, skrzyp polny i liść jeżyny. Z tych surowców roślinnych powstają pełne aromatu i dobroczynnych właściwości herbatki i mieszanki ziołowe marek Herbapol, Big Active i Zioła Mnicha.

„Herbapol-Lublin” S.A. współpracuje z ponad tysiącem zbieraczy i plantatorów w całej Polsce. / fot. materiały prasowe

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sezon zbiorów firma „Herbapol-Lublin” S.A. rozpoczęła na przełomie kwietnia i maja. Pierwszymi jego etapami były prace organizacyjne i logistyczne, ustalenie wewnętrznych potrzeb surowcowych, opracowanie szczegółowego harmonogramu skupu, zawarcie nowych umów kontraktacyjnych na uprawy. Same zbiory wystartowały już pod koniec kwietnia, a pierwszym zbieranym ziołem był mniszek lekarski.

Trwa szczyt sezonu zbioru ziół

„Herbapol-Lublin” S.A. współpracuje z ponad tysiącem zbieraczy i plantatorów w całej Polsce. Firma pozyskuje zioła zarówno ze stanu naturalnego (są to rośliny dziko występujące w naturze) oraz z celowych upraw zielarskich. Lipiec i sierpień to czas zbiorów wielu gatunków ziół, wśród których prym wiedzie rumianek pospolity, który pozyskiwany jest właśnie z plantacji. To drogocenna roślina, stosowana jako składnik herbatek i mieszanek ziołowych. Zdecydowana większość upraw tego zioła jest zlokalizowana na terenach Lubelszczyzny Północnej.