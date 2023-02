Dyskonty Aldi i Norma w Niemczech obniżają ceny kawy - nawet o 20 proc. Czy można oczekiwać spadków także na rynku polskim? Czy kawa będzie, po maśle, kolejnym produktem, który zaliczy tąpnięcie cenowe?

Niemieckie dyskonty obniżają ceny kawy; fot. shutterstock.com

Obniżki cen kawy w Aldi i Norma dotyczą marek własnych sieci i wynoszą nawet do 20 procent. Także Edeka i Rewe oraz dyskontowa sieć Penny zapowiedziały obniżki, nie tylko marek własnych, ale i produktów markowych.

Ceny kawy na giełdach

Średnia ceny kawy na światowych giełdach w styczniu 2023 wynosiła około 1,6 dol. amerykańskich za funt ziaren kawy (453,6 g). To prawie o 40 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jak podała International Coffee Organisation (ICO), w grudniu 2021 roku średnia cena kawy na światowych giełdach wynosiła 2,03 dol. i była stabilna aż do września, a wahała się między 1,9 dol. a 2,10 dol. Tąpnięcie nastąpiło w październiku, kiedy to kontrakty na giełdach związywano średnio na 1,78 dol. W listopadzie było to już „tylko” 1,56 dol., a w grudniu – 1,57 dol.

Dlaczego kawa tanieje?

Skąd ten nagły spadek? Analitycy prognozuje kilka przyczyn takiego stanu: wysoka baza w 2021 roku kiedy to główne regiony producenckie borykały się z kataklizmami i niepewną sytuacją polityczną, późniejsza poprawa pogody w Brazylii, rosnący eksport z Wietnamu czy sytuacja dolara.

jak będzie kształtować się sytuacja na rynku kawy w najbliższym czasie? wiele będzie zależeć od pogody i zbiorów w Brazylii i sytuacji brazylijskiej waluty - reala, która jest ostatnio bardzo tania.

Rabobank w najnowszym raporcie oczekuje, że światowy bilans dostaw kawy w sezonie 2023/24 będzie prawie zrównoważony między produkcją a konsumpcją, ponieważ brazylijskie zbiory wzrosną w tym roku tylko nieznacznie. Prognozowana jest nadwyżka na poziomie 1,6 mln 60-kg worków, co stanowi spory spadek z poprzednich prognoz mówiących o 4,0 mln 60-kg worków nadwyżki.

Ceny kawy w sklepach

Ceny detaliczne kawy palonej i mielonej w Stanach Zjednoczonych, najpopularniejszej sprzedawanej odmiany, wzrosły w czwartym kwartale 2022 roku aż o 50 proc. r/r. Wzrost wynikał z wyższych kosztów ponoszonych przez producentów.

A jak to wygląda w Polsce?

W ubiegłym roku – dzięki szalejącej inflacji – ceny kaw (mielonych, rozpuszczalnych czy w ziarnach) w sklepach wzrosły średnio o 1/5.

Niestety na jej ceny wpływają nie tylko koszty zakupu surowca, ale także głównie transport, koszty przetworzenia czy pakowania.

Jak wynika z danych Koszyka Cenowego dlahandlu.pl, średnia cena badanej kawy mielonej Tchibo Family 250 g wynosiła w grudniu 2022 roku 9,31 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 8,39 zł.

Ceny masła w sklepach budzą emocje

W ciągu ostatnich dni ceny kostki masła sklepach wyraźnie spadły. Sieci handlowe wręcz prześcigają się w promocjach na ten produkt.

Jeszcze niedawno cena ponad 10 zł za kostkę nie była zaskoczeniem, a teraz masło można kupić nawet za ponad połowę mniej.

Towar ten tanieje nie tylko na półkach dyskontów, ale i w hurcie. Obecnie za kilogram zapłacić trzeba ok. 20 zł, gdy ceny w ubiegłym roku doszły do poziomu ok. 34 zł. Ten właśnie spadek jest powodem niepokoju w branży mleczarskiej. Domaga się ona interwencji rządu.

