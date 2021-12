Kawa na mieście czy domowy ekspres? Co się bardziej opłaca?

Kawa ziarnista jest obecnie najlepiej sprzedającą się kawą na rynku. Zdecydowany wpływ ma na to rosnąca popularność i sprzedaż ekspresów. O rynku ekspresów w Polsce rozmawiamy z Krzysztofem Sobulą, dyrektorem marketingu De’Longhi na Polskę, Czechy i Słowację.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 02-12-2021, 17:25

Zmienia się kultura picia kawy. Już od kilku lat Polacy szukają w kawie jakości / fot. unsplash

Jakub Szymanek: Z czego wynika coraz większa popularność ekspresów do kawy w Polsce?

Krzysztof Sobula: Jeśli spojrzymy na sposoby picia dobrej kawy, to ekspres jest najtańszym wyborem, bo wsypujemy ziarna i wychodzi nam filiżanka dobrej kawy. Jak porównamy cenę ekspresu do ceny, którą musimy zapłacić za kawę w kawiarni, to w cenie około stu kaw, na które wydamy pieniądze w kawiarni, możemy kupić podstawowy ekspres do domu, w pełni automatyczny, który mieli ziarna. Natomiast, jak ktoś pije różne kawy z mlekiem, to cena ekspresu wyjdzie gdzieś w przeliczeniu za 200 – 250 kaw, za które trzeba zapłacić w kawiarni.