Latem często i chętnie sięgamy po napoje, w tym kawy, przygotowane na zimno. A tych oferta z roku na rok stale rośnie. O rynku kaw na zimno, trendach i rozwoju tego segmentu rozmawiamy z Mateuszem Tryjanowskim, Head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB.

Kawy na zimno: w jakim kierunku będzie podążać rynek? / fot. JS

Cold brew, espresso tonic - jak kawy na zimno zdobywają rynek?

Połączenie piwa bezalkoholowego z kawą może być alternatywą dla jasnego piwa latem

Jak powstaje i smakuje kombucha z cascary?

W jakim kierunku będzie podążać rynek kaw na zimno?

Jakub Szymanek: Jak wyglądają przygotowania do lata w palarni kawy HAYB?

Mateusz Tryjanowski, Head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB: W tym roku oprócz tego, że jak zawsze proponujemy parzenie kaw na zimno, zauważamy trend na prostotę. Dlatego też cold brew, które jest trochę skomplikowane w przygotowaniu (szczególnie, że wymaga zaplanowania i wcześniejszego wstawienia), zostawiamy z boku, a na pierwszy plan wychodzi myśl, jak zrobić i podać kawę, która będzie orzeźwiająca, a przy tym nie będzie wymagała dużego wysiłku w przygotowaniu - i nie będzie też słodkim mlecznym produktem jak frappe czy frappuccino.

I co udało się wymyślić?

Stworzyliśmy trzy produkty, gotowe napoje, z których jesteśmy dumni. Pierwszy z nich to reedycja naszego piwa bezalkoholowego z kawą, które zrobiliśmy razem z Funky Fluid. To jest bezalkoholowa IPA, do której dodaliśmy kawę. Dokładnie dwa gramy na sto mililitrów. Dzięki temu IPA jest bardzo kawowa.

Drugą nowością jest nitro cold brew, które zrobiliśmy na bazie kawy barrel aged. Przygotowaliśmy ziarno tak jak zawsze w serii barrel aged, leżakując je w beczce, która wcześniej była użyta do produkcji bourbonu i imperialnego stouta. Wrzuciliśmy ziarno, które wchłonęło te aromaty z beczki, a następnie je wypaliliśmy. Na bazie tych ziaren przygotowaliśmy kawę w setkach litrów i rozlaliśmy do puszek.

Czyli dalej mamy nawiązania w palarni do świata alkoholi.

Nie ukrywamy, że to jest coś, co lubimy, czego się trzymamy. Zawsze byliśmy blisko z rynkiem alkoholi kraftowych, który nas inspiruje. Poza tym uważamy, że nasze propozycje są bardzo dobrą, zdrową opcją na lato. Połączenie piwa bezalkoholowego z kawą może być fajną alternatywą dla jasnego piwa latem, a nitro cold brew dla cięższych opcji.

Jak powstaje kombucha z cascary?

I mamy jeszcze trzeci produkt. Co to dokładnie jest?

Trzecią nowością jest kombucha z cascary. Jest to najmniej kawowy produkt ze wszystkich, ale za to bardzo w trendach. Przed sezonem zastanawialiśmy się nad tym, jak połączyć kawę z kombuchą, żeby powstał napój atrakcyjny dla konsumenta. Ostatecznie postawiliśmy na kawę w formie cascary, czyli nie pestki, a suszonego owocu kawowca. Zaparzona cascara to właściwie taki kompot z suszu, tyle że z kawowca. Pojawiają się w tym też nuty dymne. Naszą cascarę połączyliśmy pół na pół z białą herbatą, a następnie sfermentowaliśmy jak typową kombuchę i tak powstał ten napój. Jest słodki, ale jak już wspomniałem, najmniej kawowy ze wszystkich - jest to bardzo dobra propozycja na letnie orzeźwienie.

Gdzie możemy kupić wszystkie produkty, o których powiedzieliśmy?

Stawiamy na sprzedaż detaliczną przez nasz sklep online, ponieważ jest to ogromna część rynku kaw speciality. Współpracujemy również z sektorem HoReCa, a dokładnie z kawiarniami i lokalami, które stawiają na kawy speciality i które chcą mieć dobre napoje w swojej ofercie na lato. Dodam, że nasze napoje nie wymagają angażowania baristy. Napoje są gotowe, w puszkach i butelkach, wystarczy je wyjąć z lodówki i podać klientowi.

Kawy na zimno: w jakim kierunku będzie podążać rynek?

Mówiąc o kawach na zimo, ten rynek na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się. Mieliśmy głównie kawy mleczne podawane na zimno, później pojawiło się cold brew, natomiast ostatnie lato to dominacja espresso tonic. Jak oceniasz ten rynek i w jakim kierunku będzie on dalej rozwijać się?

To wszystko, o czym mówisz wzajemnie się nie wyklucza, a fajnie uzupełnia, bo te wszystkie napoje w segmencie kaw na zimno pojawiły się i dalej z nami są. Te mleczne słodzone kawy to pamiątka tak zwanej „drugiej fali”, którą przyniosły nam sieciowe kawiarnie, które opanowały cały świat. I te kawy dalej mają swoich fanów. Później pojawiło się cold brew, które stało się letnią wersją przelewu. Z kolei espresso tonic powiedziałbym, że wchodzi trochę pomiędzy jedno a drugie, ponieważ mamy tutaj espresso, a nie kawę przelewową, chociaż kawiarnie speciality szukają dobrych ziaren i łączą je z dobrym tonikiem.

Natomiast moim zdaniem kolejną falą na tym rynku będzie szukanie odpowiedniej formuły dla napojów – jak podać je najprościej. Takie puszkowanie, butelkowanie napojów czy szukanie urządzeń, które zrobi cold brew w kawiarni jest w trendach.

Rozwojem rynku kaw na zimno będzie tworzenie drinków kawowych na wzór tego, co wyznaczył już trend na espresso tonic, czyli będziemy łączyć kawę z innymi dodatkami jak np. ze świeżo wyściskanym sokiem, piwem czy lemoniadą.

Przyznam szczerze, że te połączenia brzmią interesująco, a zarazem egzotycznie.

Miałem okazje pić espresso z sokiem pomarańczowym. To połącznie brzmi dziwnie, ale smakuje bardzo dobrze. Ale bardzo dobrze smakuje na kawie o wyższej kwasowości, bardziej owocowej, a nie klasycznym, włoskim espresso. Myślę, że znajdziemy wiele takich rzeczy, które na papierze wyglądają dziwnie, ale w rzeczywistości smakują bardzo dobrze.

Kawowe eksperymenty: czy podbiją rynek?

Czyli w tym sezonie letnim stawiamy na kawowe eksperymenty?

Tak, na pewno jednym z takim eksperymentów jest kawa po wietnamsku w wersji na zimno, czyli coś co nie kojarzy nam się z kulturą speciality, ale odpowiednio podane z dbałością o detale staje się coraz bardziej popularne. Jest to takie trochę przywracanie życia już zapomnianym napojom.

A czy napoje wydawane na szybko – ready to go – Twoim zdaniem podbiją rynek?

Myślę, że to jest trend nie tylko na ten, ale i na przyszłe sezony. W tym momencie dysponujmy już odpowiednią wiedzą i sprzętem, żeby robić to dobrze, dlatego coraz więcej klientów horeca przekonuje się do tych produktów, do tego, że są one wydajne i dobre. To się już przyjęło, zostanie z nami i będzie się rozwijać w kolejnych latach.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl