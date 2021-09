Kawa z próbówki? To może być przyszłość rynku

Do mięsa hodowanego w laboratorium wkrótce dołączy kawa. To efekt rosnącego popytu na nią i spadającej podaży spowodowanej zmianami klimatycznymi.

Kawę można wyhodować w laboratorium; fot. unsplash.com

Światowe zasoby kawy nie są nieograniczone. Aby zaspokoić popyt, trzeba stworzyć nowe miejsca uprawy kawowców, co wiąże się z wycinką ogromnych obszarów (muszą rosnąć w mocnym nasłonecznieniu). Co więcej, wykazano, że kawa jest wrażliwa na zmiany klimatyczne, a obszary nadające się do jej uprawy maleją z roku na rok.

Kawa z laboratorium

Zespół dr Heiko Rischera w fińskim instytucie badawczym VTT kieruje programem badawczym, którego celem jest produkcja kawy w warunkach laboratoryjnych, z wykorzystaniem komórek zebranych z prawdziwych roślin. Po wielomiesięcznych testach, starania naukowców zaczęły przynosić efekty – kawę z laboratorium, która pachniała i smakowała podobnie do tej z ekspresu.