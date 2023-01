Napoje

Kawy speciality: jeszcze nisza czy już produkt mainstreamowy?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 27-01-2023, 16:10

Rynek kaw speciality będzie się dalej bardzo dynamiczne rozwijać. Jest duże pole do popisu, jeśli chodzi o wzrost tego segmentu kaw speciality, które są łatwiejsze w przygotowaniu, a przy tym bardziej atrakcyjne cenowo - powiedział Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w palarni kawy HAYB.

W jakim kierunku będzie podążać rynek kawy speciality? / fot. Materiały prasowe

W jakim kierunku będzie podążać rynek kawy speciality?

Jakub Szymanek: Mamy początek roku, zatem warto pokusić się o prognozy dla sektora kaw speciality. W jakim kierunku Pana zdaniem będzie podążać ten rynek?

Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w palarni kawy HAYB: Myślimy, że rynek kaw speciality będzie się dalej bardzo dynamiczne rozwijać. Jest duże pole do popisu, jeśli chodzi o wzrost tego segmentu kaw speciality, które są łatwiejsze w przygotowaniu, a przy tym bardziej atrakcyjne cenowo. Można je np. łatwo przygotować w ekspresie. Mimo że są to kawy trochę tańsze, to nie tracą na jakości, po prostu stawiają na stałość doznań smakowych, nie na zaskoczenia i zmienność.