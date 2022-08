Kizo ma kolejny produkt spożywczy. To Smaczna Kawusia z Biedronki

Autor: AT

Data: 21-08-2022, 10:51

Popularny raper Kizo wypuścił na rynek kolejny sygnowany przez siebie produkt spożywczy - mrożoną kawę "Smaczna Kawusia". Cena napoju niemiło zaskoczyła fanów muzyka, który poradził im, by "zrobili coś ze swoim życiem" skoro nie stać ich na puszkę za 7 zł.

Kizo i jego Smaczna Kawusia powtórzą sukces pizzy Sukcesiliana? fot. za YouTube

Smaczna Kawusia od Kizo w Biedronce. Ile kosztuje?

Smaczna Kawusia to mrożona kawa sygnowana przez Kizo. Napój trafił do sprzedaży w sieci Biedronka, gdzie będzie dostępny jedynie od 18 do 24 sierpnia.

Puszka Smacznej Kawusi o pojemności 250 ml kosztuje w popularnej sieci dyskontów 6,99 zł.

Smaczna Kawusia za droga dla fanów Kizo?

Choć w mediach społecznościowych Kizo po ogłoszeniu premiery Smacznej Kawusi większość komentujących odnosiła się do produktu w pozytywnym tonie, pojedyncze komentarze zwracały uwagę na wysoką cenę produktu. To jednak zabolało muzyka, który dzień później wystosował do swoich fanów następujące oświadczenie:

- Dla ludzi, którzy piszą do mnie w obraźliwy sposób ze 6.99 to szaleństwo mam dobrą radę: Zróbcie coś ze swoim życiem by podnieść jego standard bo jest to bardziej niż przykre - napisał Kizo.

Kizo broni ceny Smacznej Kawusi

Dopiero drugi post na temat Smacznej Kawusi Kizo wywołał lawinę negatywnych komentarzy.

"Nie spodziewałam się takiej odklejki XD" "To Morawiecki napisał czy Kizo?" - pisali fani artysty.

- Nie zapomnij ze standardy życia podnoszą ci słuchacze i jednocześnie mogą Ci je obniżyć - napisał kolejny z internautów i...trudno się z takim postawieniem sprawy nie zgodzić.

Czy oburzenie fanów na poradę w stylu "zmień pracę, weź kredyt" zagrozi kolejnemu sukcesowi sprzedażowemu produktu od Kizo? Zobaczymy już wkrótce.

Kim jest Kizo?

Kizo to pseudonim Patryka Wozińskiego, polskiego rapera i autora tekstów. Współpracował m.in. z takimi wykonawcami jak Borixon, Margaret czy Malik Montana. Jest członkiem zespołu Chillwagon i zawodnikiem federacji Fame MMA.

W 2018 został wydany jego debiutancki album Ortalion. Do dziś ukazało się łącznie siedem płyt rapera.

- Charakterystyczny niski głos, dojrzały wizerunek i nieprzeciętna charyzma sprawiają, że Kizo to prawdziwy fenomen w polskim hip-hopie. Jego największy przebój „Disney” w zaledwie 10 miesięcy przekroczył barierę 100 milionów wyświetleń na YouTube! Do tej pory kariera Kizo zaowocowała 7 albumami długogrającymi, kilkudziesięcioma utworami nagranymi z tuzami polskiej sceny hip-hopowej, własną marką ubrań pod nazwą MY TO SUKCES, a nawet pojedynkami w Fame MMA - takie bio Kiza mogliśmy przeczytać przy okazji premiery sygnowanej przez niego pizzy Sukcesiliana.

– Od zawsze szukając inspiracji patrzyłem na Zachód. Spożywka była naturalnym kierunkiem rozwoju mojego potencjału biznesowego. Zagraniczni raperzy od dawna rozwijają się na różnych polach i cieszę się, że mogę przecierać te szlaki w Polsce. Wybieram tylko produkty, które osobiście testuję – komentuje Kizo.

W maju 2022 roku do sieci Żabka trafiła sygnowana przez Kizo mrożona pizza Sukcesiliana: Sukcesiliana w Żabce. Ile kosztuje pizza od Kizo?