Klub Ekstraklasy będzie produkował własną kawę

Firma Uno Espresso została posiadaczem srebrnego pakietu w Klubie Biznesu Warty Poznań. Wspólnie z nowym partnerem klub Ekstraklasy będzie produkował kawę „Warciarz”.

Autor: AT

Data: 15-12-2021, 11:09

Warta Poznań będzie produkować własną kawę we współpracy z Uno Espresso. fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Warta Poznań i Uno Espresso zaczynają współpracę

– Dziękujemy za zaproszenie do współpracy i cieszymy się, że doszła ona do skutku. Mam nadzieję, że będziemy mogli się przyczynić do tego, że oprócz tej dobrej atmosfery, którą czuć w Klubie, będzie roznosił się aromat dobrej kawy – mówi w oficjalnym komunikacie Warty Poznań Leszek Odija, właściciel Uno Espresso.

– Dla nas nawiązanie współpracy z Wartą Poznań to krok, który ma nam pomóc zaistnieć w świadomości szerszego grona odbiorców w Poznaniu. Jesteśmy lokalną firmą i działamy lokalnie. Zależy nam na tym, aby docierać do poznaniaków u boku takiego fajnego partnera, jakim jest Warta Poznań. Myślę, że uda nam się postawić kolejny krok w tym właśnie kierunku - dodaje Odija.

Czym zajmuje się Uno Espresso?

Uno Espresso to kawowy biznes Leszka Odiji, na który składają się m.in. palarnia kawy, kawiarnia i sklep internetowy. Utworzona w 2016 roku palarnia kawy Odija daje możliwość komponowania własnych mieszanek kawy z najlepszych ziaren od sprawdzonych importerów z różnych części świata. Całość produkcji odbywa się w Poznaniu, co właściciele podkreślają z dumą. Firma jest też dystrybutorem znanych marek kaw, a z oferty Uno Espresso można skorzystać w sklepie internetowym oraz w oddziałach we Wrocławiu i Słupsku. Szczególne miejsce w portfolio marki zajmuje sklepo-kawiarnia UNO, która mieści się na Jeżycach, przy ul. Prusa 4.

Warta Poznań będzie produkować kawę

– Cieszy nas to, że lokalna, poznańska firma z marką kawy Odija chce współpracować z klubem. Kawa daje kopa, kawa kojarzy się z piłką nożną, my w klubie bardzo lubimy kawę. Mam nadzieję, że poznaniacy, którzy jeszcze nie znają tej marki, zagustują w niej. Cieszymy się z rozpoczęcia tej współpracy i z tej okazji wypada zaprosić do lokalu na Jeżycach, gdzie można fajnie spędzić czas, m.in. w towarzystwie pana Leszka. Warto pić dobrą kawę. Polecamy – mówi Jarosław Żubka, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Warty Poznań, który dodaje też, że Klub wspólnie z Uno Espresso będzie produkował kawę „Warciarz”.