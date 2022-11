Kombucha - warto ją pić, ale trzeba uważać. Na co konkretnie?

Na kombuchę, popularny w ostatnich latach napój na bazie sfermentowanej herbaty, trzeba bardzo uważać. Ma niewątpliwie prozdrowotne właściwości, ale także bardzo niskie pH, dużo fluoru i może zawierać więcej alkoholu niż piwo - mówi PAP badaczka Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Kombucha - warto ją pić, ale trzeba uważać /fot. Unsplash

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Badania nad kombuchą prowadzi dr hab. Karolina Jakubczyk z Zakładu z Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, autorka bloga Fitoscience (https://fitoscience.pl/).

Jakiś czas temu przypadkiem sprawdziłam skład tego napoju, gdyż bardzo interesuje mnie temat żywności fermentowanej. Było to ok. 3 lata temu, kiedy kombuchy w polskich sklepach właściwie nie było. Aby przeprowadzić badanie, musieliśmy sami przygotowywać ją w naszym zakładzie. Ciężko było nam zdobyć nawet niezbędny do zainicjowania procesu fermentacji grzybek SCOBY. Ale już pół roku później nastąpił przełom i kombucha stała się bardzo popularna i szeroko dostępna. Teraz kupić ja można nawet w dyskontach spożywczych i sklepach osiedlowych

- opowiada dr Jakuczyk