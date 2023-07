Jeżeli chodzi o So Coffee, zresztą podobnie Costa Coffee, druga połowa roku będzie stała pod znakiem: po pierwsze rebrandingu na nową generację kawiarni, po drugie z mocnym akcentem rozwojowym, jeżeli chodzi o otwarcie nowych kawiarni - powiedział nam Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska.

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o planach spółki na drugie półrocze tego roku. / fot. PTWP

Lagardère Travel Retail Polska inwestuje w sektor kawiarniany

Jakie było pierwsze półrocze 2023 roku dla spółki Lagardère Travel Retail Polska?

Jeżeli chodzi o działalność Lagardère Travel Retail Polska w sektorze horeca pierwsze półrocze oceniamy bardzo dobrze. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ruch pasażerski na lotniskach w Polsce, on wrócił do poziomu praktycznie sprzed pandemii. To jest pierwsza najważniejsza strukturalna informacja. Jesteśmy obecni praktycznie na wszystkich lotniskach cywilnych w Polsce, jeżeli chodzi o działalność gastronomiczną, dlatego też ten segment jest dla nas tak krytyczny. Aktualnie jest sezon wakacyjny, więc ten powrót ruchu pasażerskiego, który się obawialiśmy, jest tak istotny.

Z drugiej strony zamknęliśmy i sfinalizowaliśmy transakcję zakupu Costa Coffee. Sam proces ze względu na złożoność negocjacji, pandemię, wymagane zgody regulacyjne trwał bardzo długo, więc w połowie lutego udało nam się finalnie zamknąć transakcję. Jest to duży dla nas projekt, dlatego że tak naprawdę z punktu widzenia wielkości segmentu gastronomicznego, poprzez akwizycję Costa Coffe podwoiliśmy go.

Finalnie jeżeli chodzi o pierwsze półrocze w naszej drugiej sieci kawiarnianej So Coffee, zanotowaliśmy bardzo dobre pierwsze pół roku. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży do 2019 roku i to też napawa optymizmem.

Wspomniał pan o ruchu pasażerskim na lotnisku, czyli rozumiem, że okres wakacyjny będzie najważniejszy dla spółki?

Tak, z naszego punktu widzenia jako Lagardère Travel Retail w Polsce działalność handlowa i gastronomiczna, te segmenty rynku są najważniejsze. On też jest najważniejszy z punktu widzenia strategii grupy globalnie. Zawsze na lotniska i dworce kolejowe patrzymy ze specjalną atencją. Ruch turystyczny wrócił już do poziomów z 2019 roku. Z powrotem ruchu biznesowego jest nieco wolniej, ale tak jak mówię, krocząco z miesiąca na miesiąc widzimy znaczącą poprawą.

Nowe kawiarnie i rebranding w planach spółki na drugie półrocze 2023 roku

Jakie są plany biznesowe spółki na drugie półrocze tego roku?

Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest okres najważniejszy dla nas. To jest operacyjne przygotowanie się do tego piku wakacyjnego na lotniskach z punktu widzenia personelu, zatowarowania i strategii marketingowych. Jeżeli chodzi o Costa Coffee, to finalizujemy integrację operacyjną struktur obydwu spółek. Od strony formalnej połączyliśmy już obie spółki Lagardère Travel Retail i Costa Coffe Polska. Aktualnie funkcjonuje to już jako jedna formalna struktura Lagardère Travel Retail. Natomiast jeżeli chodzi o So Coffee, zresztą podobnie Costa Coffee, druga połowa roku będzie stała pod znakiem: po pierwsze rebrandingu na nową generację kawiarni, po drugie z mocnym akcentem rozwojowym, jeżeli chodzi o otwarcie nowych kawiarni.

Jak ocenia Pan pozycję Lagardère Travel Retail na rynku kawiarni w Polsce?

Oceniamy dobrze, dlatego że jesteśmy dzisiaj największym operatorem kawiarni w Polsce. Łącznie prowadzimy ponad 160 kawiarni w Polsce plus 11 kawiarni Costa Coffee na Łotwie. Po pierwsze jesteśmy najważniejszym operatorem, po drugie prowadzimy najważniejszą, ale też największą sieć kawiarni, czyli Costa Coffee w Polsce. To co z punktu widzenia naszej strategii jest istotne, te sieci są uzupełniające, jeżeli chodzi o profil klienta. Mają różniącą się strukturę konsumentów, rozwijają się też różnie geograficznie. Costa Coffe jest obecna w dużych miastach i jest silnie obecna na ulicach i w segmencie biurowym.

Z drugiej strony So Coffee jest dużo mocniej obecna, jeżeli chodzi o lotniska w Polsce. Od zawsze mocno inwestowaliśmy w outlety i dzisiaj jako So Coffee jesteśmy największym operatorem gastronomicznym w outletach w Polsce, nie tylko z marką So Coffee, ale także z marką lodziarni. Finalnie w So Coffee rozwijaliśmy się historycznie w mniejszych miastach, w miastach poniżej 100 000 mieszkańców, gdzie inne sieci kawiarniane nie były obecne.

Dziękuję za rozmowę.

