Lavazza podsumowała 2021 r. Ponad 100 mln euro zysku netto Grupy

Grupa Lavazza zaprezentowała wyniki finansowe za rok 2021. Firma osiągnęła obroty w wysokości 2,308 mld euro. Zysk netto w wysokości 105 milionów euro wzrósł o 44% w porównaniu z 73 milionami euro w poprzednim roku.

Antonio Baravalle, dyrektor generalny Lavazza, pozytywnie ocenił wyniki Grupy w 2021 roku. / fot. materiały prasowe

W minionym roku rynek kawy mierzył się ze znaczącymi podwyżkami cen surowca, ze wzrostem o około 80% w 2021 r. zarówno dla odmian Arabiki, jak i Robusty. Wzrost ten wynika głównie z problemów globalnego łańcucha dostaw i szkód spowodowanych zdarzeniami pogodowymi związanymi ze zmianą klimatu. Czynniki te będą miały wpływ na produkcję w 2022 r., a prognozy wskazują na zmniejszone zbiory kawy i utrzymujące się wzrosty inflacji, co oznacza, że ceny kawy pozostaną znacznie wyższe.

Lavazza z dobrymi wynikami mimo zawirowań na rynku

W 2021 r., w kontekście gospodarczym i społecznym, wciąż mierzącym się z zawiłościami spowodowanymi kryzysem Covid-19, Grupa po raz pierwszy odnotowała obroty przekraczające 2,3 mld euro i poprawiła wyniki we wszystkich kanałach i obszarach geograficznych.

W 2021 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów o 11% w stosunku do 2020 roku, podczas gdy sytuacja finansowa netto jest korzystna i wynosi 283 miliony euro, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 203 miliony euro, co stanowi poprawę w stosunku do 2020 roku (125 milionów euro).

- Doskonałe wyniki 2021 r. są nie tylko znaczącym kamieniem milowym dla naszej Grupy, ale także podstawą, która pozwoli sprostać złożonym wyzwaniom bieżącego roku, wynikającym ze wzrostu cen wszystkich surowców, których używamy - przede wszystkim zielonych ziaren kawy nie poddanych obróbce, ale także opakowań, energii, logistyki - oraz ryzyka wynikającego z obecnej sytuacji geopolitycznej - powiedział Antonio Baravalle, dyrektor generalny Grupy Lavazza.

Głównymi motorami wzrostu są przede wszystkim ożywienie sprzedaży w kanale Out Of Home (powrót do 80% wartości raportowanej w 2019 roku), po spowolnieniu spowodowanym przez pandemię Covid 19 oraz systematycznie rosnące przychody w kanale Home (+6,3% w porównaniu z 2020 r. i +23,8% w 2019 r.), mimo że trendy rynkowe są zbliżone do poziomów sprzed pandemii.

Również na poziomie geograficznym Grupa odnotowała wzrost sprzedaży zarówno na bardziej dojrzałych rynkach, takich jak Włochy (+6%) i Francja (+10%), jak i na rozwijających się rynkach, takich jak Ameryka Północna (+21%) i Niemcy (+14%).

Sprzedaż kawy ziarnistej rośnie z roku na rok

Zróżnicowanie portfolio produktów Grupy przyniosło znaczące korzyści, dzięki rozwojowi segmentu kawy ziarnistej, który jest najbardziej dynamiczny na rynku. Lavazza odnotowuje tu wzrost sprzedaży na poziomie dwukrotnie wyższym niż średnia rynkowa (+16,9% Lavazza vs +8,5% rynku). W coraz bardziej konkurencyjnym segmencie Single Serve (ekspresy do kawy i kapsułki) Grupa kontynuuje realizację planu wprowadzenia kapsułek aluminiowych neutralnych pod względem emisji CO2.

EBITDA Grupy wynosi 312 mln euro wobec 253 mln euro w 2020 r. (+23,3%), przy marży EBITDA 13,5%, czyli na poziomie sprzed pandemii w 2019 r., w porównaniu z 12,1% w 2020 r.

EBIT wynosi 163 mln euro wobec 108 mln euro w 2020 r. (+50,9%), przy marży EBIT na poziomie 7,1%. Podobnie jak w przypadku EBITDA, marża EBIT również powróciła do poziomów sprzed pandemii (w 2019 roku wyniosła 7,1%).

Zysk netto w wysokości 105 milionów euro wzrósł o 44% w porównaniu z 73 milionami euro w zeszłym roku.