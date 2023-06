Marco Barbieri, Lavazza Country Sales Manager Poland, w rozmowie z nami podsumował działalność Lazazzy w pierwszym półroczu 2023.

Skomplikowana sytuacja makroekonomiczna, z którą mieliśmy do czynienia w 2022 r., wpłynęła na nasz biznes, ograniczając możliwości zakupowe polskich konsumentów. Byliśmy świadomi trudnej sytuacji i utrzymaliśmy swoją koncentrację na polskim rynku, który jest dla nas niezwykle ważny. Z jednej strony jesteśmy zaangażowani w przyspieszenie naszego trendu wzrostowego, zawsze zapewniając najbardziej autentyczne doznania związane z kawą we wszystkich jej formach. Z drugiej strony ciężko pracujemy nad dotarciem do kolejnych konsumentów, opierając się na najnowszych, pozytywnych wynikach: Lavazza jest rzeczywiście marką, która w największym stopniu przyczyniła się do wzrostu wartości rynku R&G (ponad 15% – od początku kwietnia 2023 r.), utrzymując pozycję lidera w segmencie kawy ziarnistej (wartość Market Share 44% – od początku kwietnia 23 r.) i zwiększając udział ilościowy w kawie mielonej (wolumen MS +17% – od początku kwietnia 23 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku) - ocenił.

Oprócz zaangażowania w realizację naszych celów biznesowych, na początku roku, po raz kolejny wzięliśmy udział w Wielkim Finale WOŚP oraz ogłosiliśmy przedłużenie współpracy przy Finałach do 2025 r. Jesteśmy obecni także na kilku wydarzeniach branżowych, w tym na Warsaw Coffee Festival, co odzwierciedla naszą aktywność w obszarze Away From Home - dodał.