Lipton rozwija się w Polsce. Firma zatrudni ponad 100 osób

Producent herbaty Lipton Teas and Infusions rozwija swój oddział w Katowicach. Firma zdecydowała się na wynajęcie ponad 80 stanowisk pracy w Cluster Offices w Katowicach, operatorze powierzchni elastycznych. W transakcji doradzała firma CBRE.

Lipton rozwija swój oddział w Katowicach, gdzie firma wynajęła nowe biuro. / fot. shutterstock

- Katowice to miasto, które idealnie odpowiada na nasze potrzeby związane z intensywnym rozwojem. Już wiemy, że w stolicy Śląska znajdziemy wykwalifikowanych pracowników, o których będziemy szybko powiększać nasz zespół. Mamy także dostęp do wysokiej jakości przestrzeni biurowej, w tym elastycznej, co dla nas ważne ze względu na możliwość sprawnego dopasowywania jej do zmieniających się potrzeb. To miejsce przyjazne do prowadzenia biznesu, dlatego zdecydowaliśmy się tu inwestować – mówi Łukasz Siwiec, Global Control Tower Lead z firmy Lipton Teas and Infusions.