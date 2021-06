Manufaktura Czekolady i palarnia kawy HAYB we wspólnym projekcie

Manufaktura Czekolady Chocolate Story i palarnia kawy speciality HAYB połączyły swoje siły, a efektem jest wspólna minikolekcja czekolad oraz lizaków, która już jest w sprzedaży.





Data: 02-06-2021, 10:46

Manufaktura Czekolady Chocolate Story i palarnia kawy speciality HAYB stworzyły wspólną minikolekcję czekolad oraz lizaków fot. materiały prasowe

W ramach kooperacji HAYB - Manufaktura Czekolady Chocolate Story powstały dwie tabliczki czekolady, obie z 6-procentowym dodatkiem ziarna kawy espresso Brazylia Cerrado, wypalonego przez HAYB oraz lizaki, które można zjeść lub rozpuścić w kubku gorącego mleka, w trzech smakach: Cappuccino, Raspberry Caffe oraz Caffe Latte.

Produkty z kooperacji HAYB x Manufaktura Czekolady Chocolate Story są dostępne od 27 maja w sklepach internetowych obu marek. Od czerwca można je kupić także w sklepach i kawiarniach współpracujących z Manufakturą Czekolady Chocolate Story oraz palarnią HAYB. Produktami zainteresował się również jeden z największych kawowych sklepów internetowych w Europie – Coffeedesk.pl, gdzie trafiła już pierwsza dostawa czekolad i lizaków.

– Tabliczki czekolady z kooperacji z palarnią kawy HAYB, powstały zgodnie z filozofią bean-to-bar, czyli od ziarna do tabliczki. Ich bazą jest ziarno kakaowca pochodzące z Wenezueli, które prażyliśmy w naszej manufakturze w Łomiankach, a następnie poddaliśmy kolejnym procesom dodając do nich drobno zmieloną kawę, po to by osiągnąć idealne i najpyszniejsze połączenie. Popyt na czekoladę, jak i kawę, najwyższej jakości stale rośnie – mówi Marcin Parzyszek, współwłaściciel i członek zarządu Manufaktury Czekolady Chocolate Story.

Tabliczki czekolady z dodatkiem kawy

Czekolada Deserowa „Espresso” HAYB x Manufaktura Czekolady Chocolate Story to kompozycja aż 66 proc. kakao z Wenezueli, wypalonego przez pioniera produkcji bean-to-bar w Polsce. Odnaleźć w niej można nuty smakowe kakao, tj. orzech włoski, wiśnię, aronię i porzeczkę. Z kolei dodatek 6 proc. kawy zapewnia nutę karmelu, rodzynek i kakao. Ciemna, wytrawna i bardzo intensywna tabliczka nie posiada dodatku mleka – będzie więc idealnym wyborem również dla wegan. Druga z kolekcji - Mleczna „Cappuccino”- to delikatniejsza i słodsza, ale nadal intensywnie kawowa propozycja. Tabliczka to kompozycja 42 proc. kakao z Wenezueli i 6 proc. zmielonych ziaren kawy z Brazylii. Dodatek mleka, cukru i wanilii nadaje jej delikatności i wyjątkowości.

– Postrzegamy HAYB już jako coś więcej niż tylko palarnia kawy, to dla nas jest marka. Takie podejście pozwala nam na tworzenie produktów, które nas ekscytują i sprawiają dużo frajdy - dotyczy to również (a może nawet przede wszystkim?) tych nie-kawowych opcji! Stale poszukujemy nowości i sprawdzamy się w nowych obszarach. Były już dwustronne kooperacje z browarami kraftowymi, podjęliśmy ostatnio temat herbat, aż wreszcie padło na słodycze, ze szczególnym uwzględnieniem czekolad – mówi Mateusz Tryjanowski, e-commerce i marketing manager HAYB Speciality Coffee.

– Kawa i kakao mają ze sobą zaskakująco wiele wspólnego - i jedno, i drugie to ziarno, rosną w podobnym klimacie, trzeba je wypalić w piecu… I naszym zdaniem najważniejsze: kawa i kakao zasługują na tyle samo uwagi, i tak samo kluczowa w ich przypadku jest jakość. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Manufakturą Czekolady, po prostu do siebie pasujemy! – dodaje.

Manufaktura Czekolady Chocolate Story jest pionierem w zakresie produkcji czekolady bean to bar w Polsce. Firma powstała w 2009 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija, poszerzając portfolio marek własnych oraz grono kontrahentów polskich i zagranicznych. Obecnie, poza tabliczkami czekolady, Manufaktura Czekolady Chocolate Story produkuje m.in. listki czekoladowe, narzędzia czekoladowe, czekoladki pralinowe czy draże czekoladowe. Wszystkie produkty wyrabiane są ze starannie wyselekcjonowanych ziaren kakaowca pochodzących z różnych zakątków świata. Nie ma w nich żadnych konserwantów, ulepszaczy czy lecytyny sojowej. Fabryka firmy mieści się w podwarszawskich Łomiankach, natomiast lokale własne w Warszawie i Łodzi.