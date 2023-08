Kawa jako jeden z produktów rolnych, którymi najczęściej się handluje, znajduje się w obrocie na Międzykontynentalnej Giełdzie Papierów Wartościowych (ICE) i często ulega spekulacjom handlowcow. Tym razem na jej ceny i przyszłość całego rynku może wpłynąć kraj, który od ponad 150 lat jest największym producentem tego surowca.

Brazylijska "naturalna" kawa trafia na rynek premium. Jak to wpłynie na ceny?; fot. PAP/Abaca

Brazylijskie ziarna kawy znane jako niemyte lub "naturalne" arabiki przeszły testy smaku premium. "Jeśli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest to kaczka"

Handlowcy mówią o zmianie strukturalnej w sposobie wyceny kawy. Rolnicy z Ameryki Środkowej obawiają się spadku cen, a konsumenci na całym świecie mogą liczyć na spadki światowych cen w dłuższej perspektywie.

W 1980 roku ceny kawy były o 500% wyższe, uwzględniając inflację.

Brazylijska kawa "naturalna" przeszła testy smaku premium

Jak podał Reuters, kawa arabica z Brazylii, zwykle oceniana jako niższa klasa, pojawiła się w dużych ilościach na głównym światowym rynku ustalania cen. To nowe wyzwanie dla ręcznie zbieranych ziaren premium z mniej wydajnych, mniejszych gospodarstw w innych częściach Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Potężna rolnicza Brazylia uprawia prawie połowę światowej arabiki, z czego większość jest zbierana maszynowo na dużych plantacjach. Ale niektóre z jej ziaren, znane jako niemyte lub "naturalne" arabiki, nie były wcześniej wykorzystywane w kontraktach na kawę z najwyższej półki.

Zmian w sposobie wyceny kawy. Będzie taniej?

Teraz globalni handlowcy dodają te coraz smaczniejsze brazylijskie ziarna do worków używanych do rozliczania tych kontraktów - potwierdziło Reutersowi co najmniej pięciu handlowców, zaznaczając wcześniej nieraportowaną zmianę strukturalną, która ma zaważyć na światowych cenach kawy w dłuższej perspektywie.

Brazylijskie stowarzyszenie eksporterów kawy, Cecafe, potwierdziło, że te ziarna są teraz uwzględniane na giełdach, twierdząc, że jest to wyraz uznania dla ich lepszego smaku i jakości.

Giełda Intercontinental Exchange (ICE) nie odpowiedziała na pytanie agencji Reuters, czy była świadoma zmiany rodzajów ziaren stanowiących podstawę jej kontraktów, ale stwierdziła, że ​​proces oceniania giełdy został zaprojektowany w celu ochrony standardów.

Rolnicy z Ameryki Środkowej obawiają się spadku cen kawy

Chociaż ta wiadomość może przynieść ulgę świadomym smaku konsumentom walczącym z inflacją cen żywności, oznacza to więcej przygnębienia dla farm w Ameryce Łacińskiej i Afryce, gdzie kawowce rosną na stromych, zacienionych zboczach, nieodpowiednich dla pojazdów żniwnych w stylu brazylijskim.

"Jesteśmy w niebezpieczeństwie", powiedział Dagoberto Suazo, prezes Central de Cooperativas Cafetaleras w Hondurasie, zapytany przez Reutersa o nową sytuację. "Producenci w Hondurasie są w 95% drobni. Nie chodzi o to, że znikniemy, ale wśród nas będzie narastać bieda" - powiedział.

Co to jest kawa myta i niemyta? Metody obróbki kawy

Kontrakt futures na kawę C na giełdzie ICE tradycyjnie odzwierciedlał kawę klasy premium, znaną jako myta arabika ze względu na technikę wykorzystującą wodę do usuwania czerwonych owoców kawy z ziaren.

Ziarna myte z Afryki, Kolumbii, Ameryki Środkowej i Peru od dawna cenione są za doskonały smak. Z czasem jednak brazylijscy rolnicy poprawili smak swojej niemytej i częściowo umytej kawy.

Pod koniec zeszłego roku w workach wysyłanych na giełdę zaczęły pojawiać się znaczne ilości niemytych gatunków brazylijskich wraz z częściowo mytymi gatunkami, aby można je było wykorzystać do rozliczania kontraktów - potwierdziło czterech handlowców. Handlowcy odmówili identyfikacji, ponieważ nie byli upoważnieni do wypowiadania się w mediach.

Dane pokazują, że obecnie około 30% zatwierdzonych zapasów znajdujących się w magazynach ICE pochodzi z Brazylii. Czterej handlowcy oszacowali, że prawie wszystkie te torby zawierają niemyte gatunki, a jeden handlowiec powiedział, że niektóre torby zawierają prawie całkowicie niemyte - podaje agencja Reuters.

Niemyte arabiki na giełdzie. "Jeśli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest to kaczka"

Chociaż kontrakty cenowe ICE mają na celu reprezentowanie wartości arabik klasy premium, jej zasady nie zabraniają wyraźnie urzędnikom zatwierdzania niemytych arabik w celu rozliczenia kontraktu.

Po prostu stwierdzają, że zatwierdzone ziarna powinny być wolne od "niemytych aromatów". Niemyta kawa jest tak nazywana, ponieważ jej owoce pozostawia się do wyschnięcia w całości przed ekstrakcją ziaren.

- Biorąc pod uwagę, że urzędnicy ICE zatwierdzają ziarna głównie na podstawie smaku, często nie są w stanie wykryć "niemytych smaków" w najlepszych brazylijskich arabikach niższej klasy, zwłaszcza jeśli są one mieszane z gatunkami premium - powiedział Reutersowi europejski ekspert ds. rynku kawy pracujący dla wiodącego domu handlowego. "Bardzo trudno jest wybrać najwyższej jakości nieumytą od częściowo umytej. Jeśli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest to kaczka" – powiedział weteran światowego handlu kawą z siedzibą w Szwajcarii.

Jakość brazylijskich kaw

Marcio Ferreira, prezes brazylijskiego stowarzyszenia eksporterów kawy Cecafe, powiedział, że jakość i zrównoważony rozwój wszystkich brazylijskich kaw poprawia się od lat.

"ICE ma ustalone standardy dla każdego pochodzenia, a każda partia podlega zatwierdzeniu jakości" – powiedział. „Rozumiemy, że jeśli każda partia ma zatwierdzoną jakość… to dlatego, że odpowiada ustalonym parametrom jakości", powiedział Ferreira.

Dodał, że relatywnie mało brazylijskiej kawy trafia do magazynów ICE, ponieważ zwykle osiągają wyższe ceny na rynkach fizycznych.

W 1980 roku ceny kawy były o 500% wyższe

Pomimo rosnącej światowej populacji, która coraz bardziej interesuje się kawą, zwłaszcza arabiką klasy premium, produkcja tego gatunku u czołowego producenta w Ameryce Środkowej od mniej więcej przełomu wieków znajduje się w stagnacji.

Wiele z tego ma związek z ceną. Według danych agencji Reuters, na początku 1980 r. cena kontraktów futures na ICE na kawę arabica wynosiła około 1,75 USD za funt, czyli nominalnie o ponad 10% więcej niż obecnie.

Biorąc jednak pod uwagę warunki skorygowane o inflację, ceny kawy w 1980 r. były równe około 8 USD za funt - o 500% wyższe niż obecnie, według obliczeń Reutera.

Drobni rolnicy w Ameryce Środkowej i poza nią walczą o osiągnięcie zysku przy dzisiejszych cenach, ponieważ brakuje im ekonomii skali w zakresie siły roboczej, sadzonek, nawozów i pestycydów.

Nawet w latach, w których marże osiągają wartości dodatnie, produkowane przez nie ilości są niskie, więc zyski z relatywnie małej liczby torebek kawy często nie przekładają się na dochód wystarczający na utrzymanie.

W rezultacie plantatorzy kawy w Ameryce Środkowej często rezygnują z upraw i decydują się na emigrację do USA.

W Hondurasie Pedro Mendoza, prezes krajowego instytutu kawy IHCAFE, powiedział, że w praktyce niewiele można zrobić, aby "odtowarować" sposób, w jaki ustala się ceny kawy na świecie.

