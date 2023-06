Ważny jest aspekt dotyczący wymagań jakościowych ze strony ustawodawcy i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ponieważ nie każde zioło jest bezpieczne. Są takie zioła, które mają właściwości silnie działające i są zarezerwowane tylko do produktów leczniczych - powiedziała nam Agnieszka Hajnos-Stolarz, Kierownik Rozwoju i Wdrożeń Produktów w "Herbapol-Lublin S.A".

Agnieszka Hajnos-Stolarz, Kierownik Rozwoju i Wdrożeń Produktów w "Herbapol-Lublin S.A"., w rozmowie z nami opowiedział o procesie powstawania produktów na bazie ziół. / fot. PTWP

Jak powstają produkty spożywcze przygotowane na bazie ziół?

Jak wyglądają prace nad wdrożeniem nowych produktów, które pojawiają się portfolio Herbapolu?

Wszystko tak naprawdę zaczyna się od inicjatywy, która rodzi się w dziale marketingu. Tam powstają pomysły na nowe produkty. Często we współpracy z działem rozwoju i wdrożeń produktów konsultowane są pierwsze etapy takiego projektu, a więc jaki ma być status danego produktu, czy to ma być produkt spożywczy czy suplement diety, w jakim kierunku mamy pójść, to znaczy, kto ma być odbiorcą, konsumentem tego produktu. Jakie produkty są skierowane do danej grupy wiekowej? Tutaj robimy wewnętrzną „burzę mózgów”, podczas której ustalamy pewne schematy działania w danym projekcie: jakie surowce i naturalne produkty możemy wykorzystać do receptury, jak wyglądać ma szata graficzna danego produktu. Teksty nadruku. Tutaj jest ważny też aspekt dotyczący wymagań jakościowych ze strony ustawodawcy i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie. Co możemy do takiej receptury, mówiąc kolokwialnie „włożyć”, a czego nie, ponieważ nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że nie każde zioło jest bezpieczne. Są takie zioła, które mają właściwości silnie działające i są zarezerwowane tylko do produktów leczniczych.

Następnie produkt jest poddawany degustacji, czyli sprawdzamy organoleptycznie jego cechy: smak, zapach, czy spodoba się konsumentom. Czasami robione są badania konsumenckie w dziale marketingu. Jak już wyszlifowany jest ten produkt, czyli uzgodnione są szaty graficzne, wdrożenie na produkcję następuje w ten sposób, że najpierw wykonywane są próby technologiczne, podczas których sprawdzamy, czy dany krój zioła „sprawdzi się pod maszynę”, która porcjuje, powiedzmy na przykładzie herbatki Mieszanki Ziołowe Fix, czy też innej herbaty powiedzmy pakowanej „luzem”, i jeżeli jest zielone światło ze strony działu produkcji, wtedy wdrażamy taki produkt już do regularnej produkcji.

Co jest kluczowe w całym procesie produkcji, aby ten produkt przyjął się na rynku i był uwielbiany przez konsumentów?

Ważne jest kilka aspektów. Po pierwsze jakość surowców. Na każdym etapie pozyskiwania surowca i później przetwórstwa tego surowca, zioło jest badane. Drugi aspekt to logistyka, czyli ze strony naszego działu logistyki takie jakby zgranie wszystkich działań, żeby produkcja mogła wystartować tak, żeby wszystkie etapy produkcji były płynne, czyli wchodzą tutaj zarówno substancje recepturowe jak i opakowaniowe. A wszystkie te elementy trzeba zamówić, sprawdzić ich jakość, zwolnić je do produkcji i wtedy można wystartować z produkcją, tak że ta logistyka też jest bardzo ważna. I finalnie ponownie jakość, czyli zwolnienie tego produktu już do obrotu.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl