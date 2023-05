strefa premium

Nowa era dla Costa Coffee w Polsce i na Łotwie. Jaka jest strategia Lagardère Travel Retail? (WYWIAD)

W tym roku Lagardère Travel Retail w ramach masterfranczyzy przejęło kontrolę nad 131 kawiarniami Costa Coffee w Polsce i 11 na Łotwie. O dalszych planach związanych z rozwojem marki w obu krajach oraz strategi działania rozmawiamy z Maciejem Gajkowskim, dyrektorem sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska.

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska, w rozmowie z nami opowiedział o dalszych planach związanych z rozwojem sieci kawiarni Costa Coffee w Polsce i na Łotwie. / fot. materiały prasowe

Lagardère Travel Retail przejęło kawiarnie Costa Coffee w Polsce i na Łotwie

Jakub Szymanek: Na czym dokładnie polega masterfranczyza Costa Coffee?

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci foodservice w Lagardère Travel Retail Polska: Obejmując mastefranczyzę Costa Coffee w lutym tego roku, przejęliśmy operacyjnie sieć 131 kawiarni w Polsce i 11 w Łotwie. W wyniku umowy Lagardère Travel Retail nabyła też ekskluzywne, 10-letnie prawo do rozwoju marki w tych krajach. Warto dodać, że nasza współpraca z brytyjską siecią rozpoczęła się już w 2008 r. w Czechach, gdzie Lagardère Travel Retail obsługuje dziś 60 kawiarni Costa Coffee i 60 automatów Costa Express. To właśnie doświadczenie z tej współpracy i zaufanie, jakim w jej wyniku obdarzyła nas Costa Coffee, stanowiło punkt wyjścia do rozmów o rozszerzeniu strategicznego partnerstwa. Ich efektem było powierzenie zarządzania siecią kawiarni w Polsce i Łotwie spółce Lagardère Travel Retail.