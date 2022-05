Po kradzieży ekspresów do kawy uciekali Porsche. Uderzyli w drzewo

Podejrzani o kradzież dwóch ekspresów do kawy z marketu w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląskie) zostali ujęci przez policję, po tym jak porsche, którym uciekali, uderzyło w drzewo.

Autor: PAP

Data: 05-05-2022, 13:26

Podejrzani o kradzież ekspresów do kawy ujęci po pościgu /fot. KP w Dzierżoniowie

Kradzież w markecie

Do kradzieży w ząbkowickim markecie i w efekcie do spektakularnego pościgu doszło 30 kwietnia, ale policja poinformował o tym zdarzeniu dopiero w czwartek. Z marketu ze sprzętem RTV i AGD skradziono dwa ekspresy do kawy o łącznej wartości 5,7 tys. zł.

Za uciekającymi samochodem marki Porsche złodziejami ruszyli w pościg policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.