Kim jest Agnieszka Rojewska, właścicielka Sheep and Raven?

Agnieszka Rojewska to najbardziej utytułowana baristka na świecie - to Mistrzyni Świata Barista oraz Coffee in Good Spirits, 13-krotna Mistrzyni Polski i zwyciężczyni London Coffee Masters. Do tej listy można teraz dodać dwa kolejne określenia - właścicielka kawowej marki i showroomu.

- Stworzyłam markę kawy Sheep and Raven aby dzielić się swoim smakiem i doświadczeniem zdobytymi podczas długiej drogi kawowej i startów w mistrzostwach. Znajdziecie tu tylko takie kawy, jakie sama mogłabym pić codziennie. Startowanie w zawodach otworzyło mnie na różne aromaty i metody parzenia ziaren, dlatego każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie - mówi Agnieszka Rojewska.

Sheep and Raven - nowa marka kaw speciality

Sheep and Raven to marka kaw speciality. Jest personifikowana przez dwie zabawne, komiksowe postaci: owcę i kruka. Od nich też biorą się nazwy 4 etykiet, które Sheep and Raven ma w ofercie. Zwierzęta i ich kolory oznaczają różne profile smakowe stworzone po to, by każdy miłośnik kawy mógł znaleźć coś dla siebie. Biała owca jest skierowana do fanów napojów mlecznych oraz klasycznych smaków, czarny kruk - do odkrywców nowych profili czarnych kaw, czarna owca jest nietypowa i zadziorna, a biały kruk powstał dla najbardziej wymagających podniebień - informuje producent.

Gdzie znajduje się showroom Sheep an Raven w Warszawie?

Od 19 marca przy ul. Siedmiogrodzkiej 3/lok. U8 na warszawskiej Woli oficjalnie działa sklep Sheep an Raven. Można tam nie tylko kupić kawę, lecz także spróbować jej z rąk Mistrzyni. W showroomie bardzo często można spotkać Agnieszkę Rojewską, porozmawiać z nią o kawie i podejrzeć jak przygotowuje się do kolejnych zawodów - aktualnie do Mistrzostw Świata Ibrik. Agnieszka chętnie dzieli się wiedzą na temat tego, jak najlepiej zaparzyć jej kawy i jak uzyskać najlepszy smak, nawet kiedy nie dysponuje się profesjonalnym sprzętem. Kawę też można na miejscu zmielić. Niebawem na Siedmiogrodzkiej będa się też odbywać warsztaty i pokazy kawowe.

Od 19 marca przy ul. Siedmiogrodzkiej 3/lok. U8 na warszawskiej Woli oficjalnie działa sklep Sheep an Raven. fot. mat. pras.

Wnętrze Sheep and Raven

Wnętrze showroomu zostało zaprojektowane przez Izę Koczanowską prowadzącą pracownię Isla Interiors. W projekcie sklepu Sheep and Raven, nawiązując do nazwy, zestawiła ze sobą kontrastowe akcenty – nie tylko czarno-białe dodatki, lecz także organiczną fakturę ścian z zastanym w lokalu surowym, industrialnym sufitem czy fotel vintage projektu Halabali w wykończeniu boucle z nowoczesną lampą krukiem marki Seletti. Kamienne i drewniane dodatki oraz galeria zdjęć nawiązują do drugiej lokalizacji Sheep and Raven - ulokowanej w poniemieckim gospodarstwie na Dolnym Śląsku palarni kawy i agroturystyki kawowej, która aktualnie jest remontowana. Zdjęcia z remontu 160-letniego domu można obejrzeć w showroomie na Siedmiogrodzkiej.

