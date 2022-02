Polski producent kawy na Pornhubie. Zachęca do nawiązywania relacji

Firma Golden Bow Solutions jako pierwszy polski producent kawy rozpoczyna kampanię społeczną w jednym z najpopularniejszych serwisów pornograficznych – Pornhub.

Autor: AT

Data: 14-02-2022, 15:15

Golden Bow Solutions rozpoczyna kampanię społeczną na Pornhubie. fot. mat. pras.

Polski producent kawy na Pornhubie

GBS – Golden Bow Solutions, jako pierwsza Polska Kawa na Pornhubie wystartowało z kampanią reklamową zachęcającą do nawiązywania relacji międzyludzkich. Kampania prowadzona jest w systemie reklamowym Pornhub i skierowana jest na terytorium Polski. Akcja rozpoczęła się w pierwszym tygodniu lutego i potrwa do końca miesiąca. Firma wskazuje, że w pierwszych dniach działania, dotarła ona do kilkuset tysięcy użytkowników Pornhuba i spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród wielu influencerów.

Kampania ma na celu reagować na negatywny wpływ nadmiernego korzystania z pornografii i zachęcać do otwierania się na nowe relacje oraz zacieśniania obecnych w realnym świecie. Jako wsparcie w postawieniu pierwszych kroków na drodze do prawdziwych relacji ma być właśnie kawa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Badania pokazują, że nadmierne korzystanie z pornografii ma negatywny wpływ na pracę naszego mózgu, a także relację międzyludzkie. Znacząco zmniejsza ona popęd seksualny, obniża romantyzm, propaguje negatywne wzorce i wznieca dominację oraz agresję, co daje zniekształcony obraz seksu i intymności. W konsekwencji może prowadzić to do mniejszego poczucia własnej wartości oraz obniżać atrakcyjność partnera/partnerki. Niestety czynniki te mogą nie tylko prowadzić do mniejszych chęci nawiązywania intymnych relacji między partnerskich, ale również obniżyć popęd do nawiązywania nowych relacji międzyludzkich, nawet wśród młodych osób.

O co chodzi w kampanii GBS na Pornhubie?

Marka GBS, producent produktów z branży FMCG aktywnie reaguje na ten problem, uruchamiając kampanię społeczną dystrybuowaną w kanale Pornhub. W kampanii zostały wykorzystane komunikaty reklamowe charakterystyczne dla tego kanału, np. “Gorące kawki w Twoim mieście, ułatwią pierwsze podejście.”, czy “Chcesz się spotkać? Zacznijmy od kawy.”. Przesłaniem reklam jest zachęcenie do zrobienia pierwszego kroku w drodze do poznania partnera lub partnerki w realnym świecie, proponując popularną kawę.

„Nasza marka znana jest z odważnych i nieszablonowych działań. Nie jesteśmy też obojętni na wiele problemów społecznych, dlatego chętnie angażujemy się w akcje charytatywne i aktywnie bierzemy udział w życiu naszych odbiorców. Kampania społeczna GBS na Pornhubie ma być większą akcją, w której widzimy naszą misję.” – Wyjaśnia CEO Golden Bow Solutions – Mateusz Jurkiewicz.

Za realizację i wizję kreatywną kampanii jest odpowiedzialny Konrad Chowratowicz, Senior Social Media & Ads Specialist w agencji Tigers.

Twórcy kampanii GBS o współpracy z Pornhubem

„Dlaczego Pornhub? Pomysł na kampanię w tym serwisie nie jest przypadkowy. Kawa, Walentynki, Dzień Singla, Pornhub – to połączenie idealne na akcję społeczną. Kawa to często nieodłączny element wielu spotkań, wspólnych pasji partnerów, czy też naturalnego spędzania wolnego czasu – a więc ważny element w nawiązywaniu relacji, a nawet zwykłego otwarcia się na pierwszą rozmowę.” – mówi Konrad Chowratowicz, Senior Social Media & Ads Specialist w agencji Tigers.

„Kanał ten wybraliśmy z dwóch powodów. – Portale pornograficzne są znane z negatywnego wpływu na relacje międzyludzkie – a my jesteśmy marką, która produkuję kawę, czyli produkt ściśle związany z nawiązywaniem relacji. W Polsce często chcąc się z kimś spotkać / nawiązać z kimś relacje, mówimy potocznie „Chodź, wyskoczymy na kawę”, „Dasz się zaprosić na kawę?”, „Pogadajmy przy kawie.” – jednak cel spotkania zwykle jest zupełnie inny. Powiązaliśmy więc te dwa fakty, tworząc w kampanii komunikację charakterystyczną i dobrze dopasowaną do tego kanału. Kawa ma ułatwić pierwsze podejście, być pierwszym krokiem w drodze do nawiązywania trwalszych relacji. W końcu najtrudniej zawsze jest zacząć, reszta idzie z górki.” – dodaje.