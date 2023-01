Napoje

Polskie kawy na świecie? Stołeczna palarnia inwestuje w e-commerce i eksport

Autor: Jakub Szymanek

Data: 25-01-2023, 10:03

Palarnia kawy speciality HAYB podsumowała rekordowy 2022 rok oraz przedstawiła plany na kolejny rok. W 2023 roku HAYB będzie koncentrować się m.in. na rozwoju kanału e-commerce oraz eksporcie.

Palarnia kawy speciality HAYB zakończyła ubiegły rok z rekordowym wzrostem sprzedaży w stosunku do 2021 roku. / fot. materiały prasowe

Jaki był 2022 rok dla jednego z czołowych graczy polskiej branży kawy speciality?

Palarnia kawy speciality HAYB zakończyła ubiegły rok z rekordowym wzrostem sprzedaży w stosunku do 2021 roku – wzrosła ona aż o 44 proc. Jedna z największych polskich palarni kawy speciality znacząco zwiększyła też wolumen wypału kawy – W 2022 drugim roku wypaliliśmy 142 tony kawy, co oznacza wzrost o 39 proc. rok do roku – podsumowują Robert i Wiktor Borowscy, ojciec i syn, założyciele HAYB.

– Pomimo tego, że 2022 rok był obiektywnie bardzo trudnym rokiem, osiągnęliśmy rekordowe 12 milionów złotych przychodu. Dostrzegliśmy też kilka optymistycznych tendencji. Choć po trudnych dla gastronomii czasach pandemii nadszedł okres zmagania się z inflacją i konsekwencjami kryzysu gospodarczego, obserwujemy stopniowy powrót do normalności w kawiarniach – w tym sektorze zarejestrowaliśmy ponad dwukrotny wzrost sprzedaży (109 proc.) w stosunku do 2021 roku. Z naszych obserwacji wynika też, że coraz więcej osób po długim okresie pracy zdalnej wraca do biur i do picia kawy z firmowego ekspresu zamiast na home office – w 2022 roku o 63 proc. wzrosła sprzedaż naszej kawy do biur – tłumaczy Robert Borowski z HAYB. – Bardzo się cieszymy, że rośnie liczba firm stawiających na wysokiej jakości kawę speciality dla swoich pracowników – w tym roku pozyskaliśmy blisko 40 nowych klientów biurowych. Nie tylko zaopatrujemy ich w ziarna, ale oferujemy im pełne zaplecze sprzętowe, jak ekspresy czy młynki.

Wzrost zapotrzebowania na kawę oznaczał znaczące zwiększenie produkcji w palarni.